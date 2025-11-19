Theo Müller übernimmt Joghurtmarken Lünebest und Elinas

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Milchkonzern Müller expandiert mit der Übernahme der beiden Joghurtmarken Lünebest und Elinas. Das beinhaltet die Übernahme des dazugehörigen Werks in Lüneburg mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom bisherigen Eigentümer Hochwald Foods, wie die Unternehmensgruppe Theo Müller mitteilte. Die Produktion vor Ort soll bestehen bleiben. Der Kaufvertrag ist demnach unterschrieben, die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus. Den Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.

Lünebest ist eine vor allem in Norddeutschland bekannte Joghurtmarke, Elinas stellt Joghurt griechischer Art her. Die Müller-Gruppe - ursprünglich eine kleine regionale Molkerei in Aretsried unweit von Augsburg - hat ihre Geschäfte in den vergangenen Jahrzehnten über die deutschen Grenzen hinaus stetig ausgebaut, Sitz der Holding ist Luxemburg. 2024 beschäftigte der Konzern rund 33.800 Beschäftigte und erzielte einen Jahresumsatz von 9,5 Milliarden Euro, die Produkte gegen demnach in gut 80 Länder. Neben den unter dem Namen Müller vertriebenen Produkten gehören mehrere weitere Marken dazu, die bekanntesten davon Weihenstephan und Landliebe. Das Unternehmen ist nach wie vor vollständig im Besitz der Gründerfamilie Müller./cho/DP/jha



