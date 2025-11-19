    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    Swiss Re erwartet etwas geringes globales Prämienwachstum

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die weltweiten Versicherungsprämien dürften in den kommenden beiden Jahren langsamer wachsen. Auch das Thema KI wird in der Branche immer wichtiger. Konkret rechnet das Swiss Re Institute in den kommenden beiden Jahren mit einer realen Zunahme der Versicherungsprämien von jährlich 2,3 Prozent, wie der Rückversicherer am Mittwoch im Rahmen einer neuen Signa-Studie mitteilte. Es wird damit etwas unter den durchschnittlich 2,5 Prozent der vergangen fünf Jahren liegen. Auch in den kommenden Jahren soll sich das Wachstum bei dem Wert von 2,3 Prozent einpendeln./cg/hr/AWP/mis

     

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
