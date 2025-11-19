    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Iran hat beschlagnahmten Öltanker freigegeben

    Foto: Emphyrio - pixabay

    NIKOSIA/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat einen vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate beschlagnahmten Öltanker wieder freigegeben. Die "Talara" sei am frühen Morgen freigelassen worden, teilte die betroffene Managementfirma des Schiffs, das Columbia Shipmanagement mit Sitz in Zypern, mit. Die iranische Seite bestätigte die Freilassung ebenfalls.

    Der Öltanker sei nach einer gerichtlichen Anordnung freigegeben und werde die iranischen Gewässer voraussichtlich noch am Mittwoch verlassen, berichtete das iranische Nachrichtenportal "Chabarfuri" unter Berufung auf Beamte des Außenministeriums des Landes.

    Das Schifffahrtsunternehmen erklärte, die 21-köpfige Crew sei sicher und wohlauf. Der unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Tanker könne seinen normalen Einsatz wieder aufnehmen. "Wir halten außerdem fest, dass gegen das Schiff, seine Crew und dessen Besitzer und Management keinerlei Anschuldigungen erhoben wurden", hieß es in der Mitteilung weiter.

    Am Samstag hatten die iranischen Revolutionsgarden mitgeteilt, den Öltanker mit 30.000 Tonnen petrochemischer Produkte an Bord festgesetzt zu haben. Die "Talara", die eigentlich auf dem Weg nach Singapur gewesen war, wurde demzufolge von den iranischen Behörden zur Untersuchung möglicher Verstöße in den Hafen von Makran am Persischen Golf geleitet.

    Die iranischen Revolutionsgarden haben in der Vergangenheit wiederholt ausländische Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Mitunter spielten dabei auch politische Motive eine Rolle./juw/DP/jha




    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
