    Das bringt die betriebliche Vorsorge (FOTO)

    Frankfurt (ots) -

    - "Mehr Rente vom Chef": Die bAV unterstützt den Aufbau einer Zusatzrente.
    - Teamleistung: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat ziehen an einem Strang.
    - Mehr Gesundheitsschutz: Die bKV sichert zusätzliche Leistungen über das
    gesetzliche Minimum hinaus.

    Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel belasten den Arbeitsmarkt.
    Laut einer aktuellen Studie von Willis Towers Watson sehen 75 Prozent der
    deutschen Unternehmen die betriebliche Altersversorgung (bAV) als strategisches
    Instrument zur Mitarbeiterbindung (https://www.wtwco.com/de-de/news/2025/10/unte
    rnehmen-in-europa-richten-altersvorsorge-staerker-an-mitarbeitenden-aus) .
    Gleichzeitig wünschen Beschäftigte, dass sich ihr Arbeitgeber aktiv für ihre
    Gesundheit engagiert - die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist dabei oft
    beliebter als ein Dienstwagen oder das Firmenhandy. Die Profis der Deutschen
    Vermögensberatung (DVAG) erklären, wie Unternehmen und Beschäftigte von dieser
    Win-win-Situation profitieren können.

    Betriebliche Krankenvorsorge: Gesundheit als Wettbewerbsvorteil

    Die betriebliche Krankenversicherung ist eine arbeitgeberfinanzierte
    Zusatzversicherung, die Lücken in der gesetzlichen Krankenversicherung schließt.
    Sie bietet Leistungen, die sonst nur über private Zusatzversicherungen
    erhältlich sind - und das in der Regel ohne Gesundheitsprüfung. Typische
    Leistungsbausteine sind Zusatzleistungen bei der stationären Versorgung, wie ein
    Einbettzimmer oder die Chefarztbehandlung im Krankenhaus. Im Bereich Zahnmedizin
    können Kosten für hochwertigen Zahnersatz oder eine professionelle Zahnreinigung
    erstattet werden, je nach Tarif sogar bis zu 90 Prozent. Auch ambulante
    Leistungen wie Facharzttermine ohne lange Wartezeiten, Naturheilverfahren und
    Heilpraktikerleistungen können enthalten sein. Über Budgettarife können
    Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Gesundheitskurse kostenlos in Anspruch
    genommen werden. Ein gern genutzter Service sind zudem digitale Angebote wie die
    Rechnungsabwicklung per App oder Onlinesprechstunden. Die betriebliche
    Krankenversicherung bringt also nicht nur spürbare Vorteile für Arbeitnehmer -
    wie Sicherheit und Gesundheit -, sondern stärkt zugleich auch das Unternehmen
    durch höhere Zufriedenheit und weniger Ausfallzeiten der Mitarbeitenden sowie
    eine attraktive Position im Wettbewerb um Talente.

    Betriebliche Altersversorgung: mit dem Chef fürs Alter vorsorgen

    Die betriebliche Altersversorgung ergänzt die gesetzliche und private Vorsorge
    und wird vom Staat gefördert. Eine bAV unterstützt Angestellte beim Aufbau einer
    Zusatzrente - entweder über die sogenannte Entgeltumwandlung oder über
