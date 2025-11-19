Das bringt die betriebliche Vorsorge (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- "Mehr Rente vom Chef": Die bAV unterstützt den Aufbau einer Zusatzrente.

- Teamleistung: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat ziehen an einem Strang.

- Mehr Gesundheitsschutz: Die bKV sichert zusätzliche Leistungen über das

gesetzliche Minimum hinaus.



Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel belasten den Arbeitsmarkt.

Laut einer aktuellen Studie von Willis Towers Watson sehen 75 Prozent der

deutschen Unternehmen die betriebliche Altersversorgung (bAV) als strategisches

Instrument zur Mitarbeiterbindung (https://www.wtwco.com/de-de/news/2025/10/unte

rnehmen-in-europa-richten-altersvorsorge-staerker-an-mitarbeitenden-aus) .

Gleichzeitig wünschen Beschäftigte, dass sich ihr Arbeitgeber aktiv für ihre

Gesundheit engagiert - die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist dabei oft

beliebter als ein Dienstwagen oder das Firmenhandy. Die Profis der Deutschen

Vermögensberatung (DVAG) erklären, wie Unternehmen und Beschäftigte von dieser

Win-win-Situation profitieren können.









Die betriebliche Krankenversicherung ist eine arbeitgeberfinanzierte

Zusatzversicherung, die Lücken in der gesetzlichen Krankenversicherung schließt.

Sie bietet Leistungen, die sonst nur über private Zusatzversicherungen

erhältlich sind - und das in der Regel ohne Gesundheitsprüfung. Typische

Leistungsbausteine sind Zusatzleistungen bei der stationären Versorgung, wie ein

Einbettzimmer oder die Chefarztbehandlung im Krankenhaus. Im Bereich Zahnmedizin

können Kosten für hochwertigen Zahnersatz oder eine professionelle Zahnreinigung

erstattet werden, je nach Tarif sogar bis zu 90 Prozent. Auch ambulante

Leistungen wie Facharzttermine ohne lange Wartezeiten, Naturheilverfahren und

Heilpraktikerleistungen können enthalten sein. Über Budgettarife können

Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Gesundheitskurse kostenlos in Anspruch

genommen werden. Ein gern genutzter Service sind zudem digitale Angebote wie die

Rechnungsabwicklung per App oder Onlinesprechstunden. Die betriebliche

Krankenversicherung bringt also nicht nur spürbare Vorteile für Arbeitnehmer -

wie Sicherheit und Gesundheit -, sondern stärkt zugleich auch das Unternehmen

durch höhere Zufriedenheit und weniger Ausfallzeiten der Mitarbeitenden sowie

eine attraktive Position im Wettbewerb um Talente.



Betriebliche Altersversorgung: mit dem Chef fürs Alter vorsorgen



Die betriebliche Altersversorgung ergänzt die gesetzliche und private Vorsorge

und wird vom Staat gefördert. Eine bAV unterstützt Angestellte beim Aufbau einer

Zusatzrente - entweder über die sogenannte Entgeltumwandlung oder über Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Betriebliche Krankenvorsorge: Gesundheit als WettbewerbsvorteilDie betriebliche Krankenversicherung ist eine arbeitgeberfinanzierteZusatzversicherung, die Lücken in der gesetzlichen Krankenversicherung schließt.Sie bietet Leistungen, die sonst nur über private Zusatzversicherungenerhältlich sind - und das in der Regel ohne Gesundheitsprüfung. TypischeLeistungsbausteine sind Zusatzleistungen bei der stationären Versorgung, wie einEinbettzimmer oder die Chefarztbehandlung im Krankenhaus. Im Bereich Zahnmedizinkönnen Kosten für hochwertigen Zahnersatz oder eine professionelle Zahnreinigungerstattet werden, je nach Tarif sogar bis zu 90 Prozent. Auch ambulanteLeistungen wie Facharzttermine ohne lange Wartezeiten, Naturheilverfahren undHeilpraktikerleistungen können enthalten sein. Über Budgettarife könnenVorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Gesundheitskurse kostenlos in Anspruchgenommen werden. Ein gern genutzter Service sind zudem digitale Angebote wie dieRechnungsabwicklung per App oder Onlinesprechstunden. Die betrieblicheKrankenversicherung bringt also nicht nur spürbare Vorteile für Arbeitnehmer -wie Sicherheit und Gesundheit -, sondern stärkt zugleich auch das Unternehmendurch höhere Zufriedenheit und weniger Ausfallzeiten der Mitarbeitenden sowieeine attraktive Position im Wettbewerb um Talente.Betriebliche Altersversorgung: mit dem Chef fürs Alter vorsorgenDie betriebliche Altersversorgung ergänzt die gesetzliche und private Vorsorgeund wird vom Staat gefördert. Eine bAV unterstützt Angestellte beim Aufbau einerZusatzrente - entweder über die sogenannte Entgeltumwandlung oder über