Fit und abgesichert im Alter
Das bringt die betriebliche Vorsorge (FOTO)
Frankfurt (ots) -
- "Mehr Rente vom Chef": Die bAV unterstützt den Aufbau einer Zusatzrente.
- Teamleistung: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat ziehen an einem Strang.
- Mehr Gesundheitsschutz: Die bKV sichert zusätzliche Leistungen über das
gesetzliche Minimum hinaus.
Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel belasten den Arbeitsmarkt.
Laut einer aktuellen Studie von Willis Towers Watson sehen 75 Prozent der
deutschen Unternehmen die betriebliche Altersversorgung (bAV) als strategisches
Instrument zur Mitarbeiterbindung (https://www.wtwco.com/de-de/news/2025/10/unte
rnehmen-in-europa-richten-altersvorsorge-staerker-an-mitarbeitenden-aus) .
Gleichzeitig wünschen Beschäftigte, dass sich ihr Arbeitgeber aktiv für ihre
Gesundheit engagiert - die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist dabei oft
beliebter als ein Dienstwagen oder das Firmenhandy. Die Profis der Deutschen
Vermögensberatung (DVAG) erklären, wie Unternehmen und Beschäftigte von dieser
Win-win-Situation profitieren können.
Betriebliche Krankenvorsorge: Gesundheit als Wettbewerbsvorteil
Die betriebliche Krankenversicherung ist eine arbeitgeberfinanzierte
Zusatzversicherung, die Lücken in der gesetzlichen Krankenversicherung schließt.
Sie bietet Leistungen, die sonst nur über private Zusatzversicherungen
erhältlich sind - und das in der Regel ohne Gesundheitsprüfung. Typische
Leistungsbausteine sind Zusatzleistungen bei der stationären Versorgung, wie ein
Einbettzimmer oder die Chefarztbehandlung im Krankenhaus. Im Bereich Zahnmedizin
können Kosten für hochwertigen Zahnersatz oder eine professionelle Zahnreinigung
erstattet werden, je nach Tarif sogar bis zu 90 Prozent. Auch ambulante
Leistungen wie Facharzttermine ohne lange Wartezeiten, Naturheilverfahren und
Heilpraktikerleistungen können enthalten sein. Über Budgettarife können
Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Gesundheitskurse kostenlos in Anspruch
genommen werden. Ein gern genutzter Service sind zudem digitale Angebote wie die
Rechnungsabwicklung per App oder Onlinesprechstunden. Die betriebliche
Krankenversicherung bringt also nicht nur spürbare Vorteile für Arbeitnehmer -
wie Sicherheit und Gesundheit -, sondern stärkt zugleich auch das Unternehmen
durch höhere Zufriedenheit und weniger Ausfallzeiten der Mitarbeitenden sowie
eine attraktive Position im Wettbewerb um Talente.
Betriebliche Altersversorgung: mit dem Chef fürs Alter vorsorgen
Die betriebliche Altersversorgung ergänzt die gesetzliche und private Vorsorge
und wird vom Staat gefördert. Eine bAV unterstützt Angestellte beim Aufbau einer
Zusatzrente - entweder über die sogenannte Entgeltumwandlung oder über
Betriebliche Altersversorgung: mit dem Chef fürs Alter vorsorgen
