Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 115,8 auf Tradegate (19. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -7,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,78 %.

Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 817,79 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +68,07 %/+167,23 % bedeutet.