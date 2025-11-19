ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
- Warburg Research belässt Hypoport auf "Buy"
- Kursziel von 291 Euro bleibt unverändert
- Günstiger Zeitpunkt für Aktienrückkäufe erkannt
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 115,8 auf Tradegate (19. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -7,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,78 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 817,79 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +68,07 %/+167,23 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 291 Euro
Was ich nicht so ganz verstehe, wieso ist der Umsatz mittlerweile so viel Höher als Vor-Zinsanstieg (glaube man hat hier auch was gekauft oder) und das Ergebnis dennoch niedriger. Es war ja immer die Hoffnung, dass man hier so super skaliert und wenn der Umsatz dann steigt man kaum Kosten hat und sich nach dem Zinsanstieg auf eine gesunde Kostenbasis gestellt hat. Diese Fantasie ist aber bisher nicht aufgegangen.
Kann jemand erklären wieso dies nicht passiert ist?
Tja, der Markt will wohl zweistellige Kurse sehen. Die Baisse nährt die Baisse. Dürfte schwer sein, das Ding hier zu drehen.
Ach, das Ariva-Forum – ein Ort, an dem Emotionen offenbar stärker steigen als die Gewinne pro Aktie.
Natürlich ist ein KGV von 50+ auf heutiger Basis sportlich, aber wenn Hypoport die prognostizierten Gewinne erreicht, relativiert sich das Bild schnell.
Zwischen Sektenjubel und Weltuntergang findet man leider selten sachliche Zwischentöne – dabei wäre genau das spannend.