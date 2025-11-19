    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro

    • Warburg Research belässt Hypoport auf "Buy"
    • Kursziel von 291 Euro bleibt unverändert
    • Günstiger Zeitpunkt für Aktienrückkäufe erkannt
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 115,8 auf Tradegate (19. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -7,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 817,79 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +68,07 %/+167,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 291 Euro


    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung sowie technische und fundamentale Aspekte der Hypoport-Aktie, inklusive Einschätzungen zu Kursböden, Rückkaufmaßnahmen und Marktumfeld.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HYPOPORT eingestellt.

