    Dax legt leicht zu - Anleger halten sich zurück

    Dax legt leicht zu - Anleger halten sich zurück
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.250 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Siemens Energy und Qiagen, am Ende Adidas, Merck und Bayer.

    Die Anleger halten sich offenbar vor den nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalsergebnissen von Tech-Schwergewicht Nvidia zurück. Die Zahlen gelten als wichtiger Indikator für die Lage beim Boom der Künstlichen Intelligenz.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1575 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8639 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,21 US-Dollar; das waren 68 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Daimler Truck Aktie. Während einige Beiträge auf eine mögliche Erholung nach einem Rücklauf hinweisen, kritisieren andere die schwachen Quartalszahlen, den schlechten Ausblick und die unsichere Marktlage, insbesondere in Nordamerika und Europa. Analystenmeinungen und Kursziele werden ebenfalls diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
