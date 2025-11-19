Plusnet schließt strategische Richtfunk-Partnerschaft mit Compart-Gruppe (FOTO)
Köln/Lünen (ots) -
- Ausbau der bundesweiten Richtfunk-Reichweite für Plusnet Geschäftskunden -
hochverfügbarer Internetzugang als Ergänzung zur Festnetzanbindung
- Compart-Gruppe erbringt künftig Richtfunk-Vorleistungen für Kölner
Telekommunikationsunternehmen
- Vertragspartner profitieren von Portfolio-Erweiterung und zusätzlichen
Wachstums-Chancen
Die Plusnet GmbH, deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf
Geschäftskunden, hat eine strategische Vereinbarung mit der Compart-Gruppe,
einem der führenden Anbieter für drahtlose Übertragungstechnologien im deutschen
Telekommunikationsmarkt, getroffen. Durch die Kooperation erschließt Plusnet
neue Potenziale bei der Bedienung von Geschäftskunden, die eine
Richtfunk-Alternative zu kabelgebundenen Internetzugangslösungen benötigen.
Mit der Vereinbarung übernimmt die Compart-Gruppe die Erbringung sämtlicher
Richtfunkvorleistungen (Wireless Local Loop, WLL) für das Kölner
Telekommunikationsunternehmen. Plusnet-Kunden profitieren dabei von einem
deutlich erweiterten bundesweiten Footprint für den ausfallsicheren
WLL-Internetzugang.
"Wir möchten unseren Geschäftskunden ergänzend zu unserem Glasfaser- und
VDSL-Portfolio bundesweit drahtlose Access-Möglichkeiten bieten - etwa als
ausfallsichere Redundanzlösung, zum Beispiel für KRITIS-Unternehmen. Dafür haben
wir mit dem deutschen Marktführer für Wireless Access, der Compart-Gruppe, den
idealen Partner gefunden. Durch die fast 30-jährige Erfahrung und Expertise von
Compart in allen Bereichen der Funktechnologie profitieren wir und vor allem
unsere Business-Kunden enorm von dieser Zusammenarbeit - technologisch, aber
auch in der Angebotsgestaltung", so Plusnet CEO Ulrich Hoffmann.
"Mit der strategischen Kooperation zwischen Plusnet und Compart bündeln zwei
führende Player im Nischenmarkt Richtfunk ihre Ressourcen, um den Servicegrad
für Endkunden bundesweit auszubauen. Insbesondere vor dem Hintergrund der
zusätzlichen Anforderungen an KRITIS-Unternehmen durch die anstehende Umsetzung
der NIS2-Richtlinie in nationales Recht ergibt sich eine Win-Win-Situation für
beide Unternehmen, um gemeinsam Wachstums- und Effizienzpotenziale zu heben", so
Compart-Geschäftsführer Dirk Hartmann.
Richtfunk als optimale Ergänzung des Plusnet B2B-Portfolios
Über ihre eigene Connectivity-Plattform Netbridge ist Plusnet in der Lage,
Geschäftskunden bundesweit Glasfaser- oder VDSL-Anschlüsse sowie Zusatz-Services
zur Verfügung zu stellen und so einen bedarfsorientierten Umstieg auf
zukunftssichere Access-Technologien zu ermöglichen.
Richtfunk als optimale Ergänzung des Plusnet B2B-Portfolios
Über ihre eigene Connectivity-Plattform Netbridge ist Plusnet in der Lage,
Geschäftskunden bundesweit Glasfaser- oder VDSL-Anschlüsse sowie Zusatz-Services
zur Verfügung zu stellen und so einen bedarfsorientierten Umstieg auf
zukunftssichere Access-Technologien zu ermöglichen.
Richtfunk ergänzt das B2B-Portfolio von Plusnet optimal - als hochverfügbare
