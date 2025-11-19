Plusnet schließt strategische Richtfunk-Partnerschaft mit Compart-Gruppe (FOTO)

Köln/Lünen (ots) -



- Ausbau der bundesweiten Richtfunk-Reichweite für Plusnet Geschäftskunden -

hochverfügbarer Internetzugang als Ergänzung zur Festnetzanbindung

- Compart-Gruppe erbringt künftig Richtfunk-Vorleistungen für Kölner

Telekommunikationsunternehmen

- Vertragspartner profitieren von Portfolio-Erweiterung und zusätzlichen

Wachstums-Chancen



Die Plusnet GmbH, deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf

Geschäftskunden, hat eine strategische Vereinbarung mit der Compart-Gruppe,

einem der führenden Anbieter für drahtlose Übertragungstechnologien im deutschen

Telekommunikationsmarkt, getroffen. Durch die Kooperation erschließt Plusnet

neue Potenziale bei der Bedienung von Geschäftskunden, die eine

Richtfunk-Alternative zu kabelgebundenen Internetzugangslösungen benötigen.





Mit der Vereinbarung übernimmt die Compart-Gruppe die Erbringung sämtlicherRichtfunkvorleistungen (Wireless Local Loop, WLL) für das KölnerTelekommunikationsunternehmen. Plusnet-Kunden profitieren dabei von einemdeutlich erweiterten bundesweiten Footprint für den ausfallsicherenWLL-Internetzugang."Wir möchten unseren Geschäftskunden ergänzend zu unserem Glasfaser- undVDSL-Portfolio bundesweit drahtlose Access-Möglichkeiten bieten - etwa alsausfallsichere Redundanzlösung, zum Beispiel für KRITIS-Unternehmen. Dafür habenwir mit dem deutschen Marktführer für Wireless Access, der Compart-Gruppe, denidealen Partner gefunden. Durch die fast 30-jährige Erfahrung und Expertise vonCompart in allen Bereichen der Funktechnologie profitieren wir und vor allemunsere Business-Kunden enorm von dieser Zusammenarbeit - technologisch, aberauch in der Angebotsgestaltung", so Plusnet CEO Ulrich Hoffmann."Mit der strategischen Kooperation zwischen Plusnet und Compart bündeln zweiführende Player im Nischenmarkt Richtfunk ihre Ressourcen, um den Servicegradfür Endkunden bundesweit auszubauen. Insbesondere vor dem Hintergrund derzusätzlichen Anforderungen an KRITIS-Unternehmen durch die anstehende Umsetzungder NIS2-Richtlinie in nationales Recht ergibt sich eine Win-Win-Situation fürbeide Unternehmen, um gemeinsam Wachstums- und Effizienzpotenziale zu heben", soCompart-Geschäftsführer Dirk Hartmann.Richtfunk als optimale Ergänzung des Plusnet B2B-PortfoliosÜber ihre eigene Connectivity-Plattform Netbridge ist Plusnet in der Lage,Geschäftskunden bundesweit Glasfaser- oder VDSL-Anschlüsse sowie Zusatz-Serviceszur Verfügung zu stellen und so einen bedarfsorientierten Umstieg aufzukunftssichere Access-Technologien zu ermöglichen.Richtfunk ergänzt das B2B-Portfolio von Plusnet optimal - als hochverfügbare