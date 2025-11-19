    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt AktievorwärtsNachrichten zu ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt
    Plusnet schließt strategische Richtfunk-Partnerschaft mit Compart-Gruppe (FOTO)

    Köln/Lünen (ots) -

    - Ausbau der bundesweiten Richtfunk-Reichweite für Plusnet Geschäftskunden -
    hochverfügbarer Internetzugang als Ergänzung zur Festnetzanbindung
    - Compart-Gruppe erbringt künftig Richtfunk-Vorleistungen für Kölner
    Telekommunikationsunternehmen
    - Vertragspartner profitieren von Portfolio-Erweiterung und zusätzlichen
    Wachstums-Chancen

    Die Plusnet GmbH, deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf
    Geschäftskunden, hat eine strategische Vereinbarung mit der Compart-Gruppe,
    einem der führenden Anbieter für drahtlose Übertragungstechnologien im deutschen
    Telekommunikationsmarkt, getroffen. Durch die Kooperation erschließt Plusnet
    neue Potenziale bei der Bedienung von Geschäftskunden, die eine
    Richtfunk-Alternative zu kabelgebundenen Internetzugangslösungen benötigen.

    Mit der Vereinbarung übernimmt die Compart-Gruppe die Erbringung sämtlicher
    Richtfunkvorleistungen (Wireless Local Loop, WLL) für das Kölner
    Telekommunikationsunternehmen. Plusnet-Kunden profitieren dabei von einem
    deutlich erweiterten bundesweiten Footprint für den ausfallsicheren
    WLL-Internetzugang.

    "Wir möchten unseren Geschäftskunden ergänzend zu unserem Glasfaser- und
    VDSL-Portfolio bundesweit drahtlose Access-Möglichkeiten bieten - etwa als
    ausfallsichere Redundanzlösung, zum Beispiel für KRITIS-Unternehmen. Dafür haben
    wir mit dem deutschen Marktführer für Wireless Access, der Compart-Gruppe, den
    idealen Partner gefunden. Durch die fast 30-jährige Erfahrung und Expertise von
    Compart in allen Bereichen der Funktechnologie profitieren wir und vor allem
    unsere Business-Kunden enorm von dieser Zusammenarbeit - technologisch, aber
    auch in der Angebotsgestaltung", so Plusnet CEO Ulrich Hoffmann.

    "Mit der strategischen Kooperation zwischen Plusnet und Compart bündeln zwei
    führende Player im Nischenmarkt Richtfunk ihre Ressourcen, um den Servicegrad
    für Endkunden bundesweit auszubauen. Insbesondere vor dem Hintergrund der
    zusätzlichen Anforderungen an KRITIS-Unternehmen durch die anstehende Umsetzung
    der NIS2-Richtlinie in nationales Recht ergibt sich eine Win-Win-Situation für
    beide Unternehmen, um gemeinsam Wachstums- und Effizienzpotenziale zu heben", so
    Compart-Geschäftsführer Dirk Hartmann.

    Richtfunk als optimale Ergänzung des Plusnet B2B-Portfolios

    Über ihre eigene Connectivity-Plattform Netbridge ist Plusnet in der Lage,
    Geschäftskunden bundesweit Glasfaser- oder VDSL-Anschlüsse sowie Zusatz-Services
    zur Verfügung zu stellen und so einen bedarfsorientierten Umstieg auf
    zukunftssichere Access-Technologien zu ermöglichen.

    Richtfunk ergänzt das B2B-Portfolio von Plusnet optimal - als hochverfügbare
