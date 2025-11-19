    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM
    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 7,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer starken Kursentwicklung hätten die Quartalsergebnisse des Leuchten- und Sensorenherstellers ebenso wie der Ausblick negativ überrascht, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend in seinem Rückblick. 2026 rechnet er zwar wieder mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, aber auch mit Gegenwind für den Barmittelzufluss. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung ungewiss./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,92 % und einem Kurs von 8,25EUR auf Tradegate (19. November 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Craig A. McDowell
    Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 7,45
    Kursziel alt: 8,90
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,02, was einem Rückgang von -8,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 7,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer starken Kursentwicklung hätten die Quartalsergebnisse des Leuchten- und Sensorenherstellers ebenso wie der …