57 0 Kommentare DanCenter investiert 50 Mio. € in Deutschland: Expansion 2024!

DanCenter setzt auf Wachstum und Innovation: Mit einem Investitionsschub von 50 Millionen Euro wird das Unternehmen 2024 in Deutschland und Dänemark neue Maßstäbe setzen.

DanCenter erweitert sein Investitionsprogramm 2024 auf Deutschland und plant eine Gesamtinvestition von 50 Millionen Euro in Deutschland und Dänemark.

Die Investitionen sollen in den Ausbau des Netzwerks, die Modernisierung von Ferienhäusern und technologische Weiterentwicklungen fließen, um das Gästeerlebnis zu verbessern.

DanCenter plant die Eröffnung einer neuen 72-Zimmer-Anlage in Bayern in den kommenden zwei Monaten und verdoppelt seine Marketinginvestitionen.

Deutschland ist ein wachsender Markt für DanCenter, mit einem Umsatzwachstum von 9 % für Eigentümer im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gästezufriedenheit hat sich verbessert, mit einem Anstieg der Airbnb-Bewertungen von 4,23 auf 4,39.

DanCenter stärkt seine Teams in Deutschland, um schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Servicequalität zu gewährleisten.





