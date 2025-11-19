    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    DanCenter investiert 50 Mio. € in Deutschland: Expansion 2024!

    DanCenter setzt auf Wachstum und Innovation: Mit einem Investitionsschub von 50 Millionen Euro wird das Unternehmen 2024 in Deutschland und Dänemark neue Maßstäbe setzen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • DanCenter erweitert sein Investitionsprogramm 2024 auf Deutschland und plant eine Gesamtinvestition von 50 Millionen Euro in Deutschland und Dänemark.
    • Die Investitionen sollen in den Ausbau des Netzwerks, die Modernisierung von Ferienhäusern und technologische Weiterentwicklungen fließen, um das Gästeerlebnis zu verbessern.
    • DanCenter plant die Eröffnung einer neuen 72-Zimmer-Anlage in Bayern in den kommenden zwei Monaten und verdoppelt seine Marketinginvestitionen.
    • Deutschland ist ein wachsender Markt für DanCenter, mit einem Umsatzwachstum von 9 % für Eigentümer im Vergleich zum Vorjahr.
    • Die Gästezufriedenheit hat sich verbessert, mit einem Anstieg der Airbnb-Bewertungen von 4,23 auf 4,39.
    • DanCenter stärkt seine Teams in Deutschland, um schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Servicequalität zu gewährleisten.






