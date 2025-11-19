Target senkt Gewinnprognose – diese Maßnahmen könnten den Turnaround bringen!

Die neue Gewinnprognose für 2025 liegt bei einem bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen sieben und acht US-Dollar. Damit wurde die obere Grenze der ursprünglichen Prognose von sieben bis neun US-Dollar gesenkt, was unter dem Vorjahreswert von 8,86 US-Dollar liegt.

Target hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Umsätze im dritten Quartal zurückgingen und das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach unten korrigierte. Die Schwäche im Verkauf sei auf schwankende Ausgaben und preisbewusste Käufer zurückzuführen. Trotzdem hält das Unternehmen an seiner Umsatzprognose für das vierte Quartal fest und erwartet einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Michael Fiddelke, der derzeit COO ist und am 1. Februar die Nachfolge von Brian Cornell antreten wird, erklärte:

"Wir konzentrieren uns jeden Tag darauf, die richtigen Investitionen zu tätigen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Target so schnell wie möglich wieder auf Wachstumskurs zu bringen."

Im kommenden Jahr plant Target, seine Investitionen auf fünf Milliarden US-Dollar zu erhöhen, was einer Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, um das Geschäft anzukurbeln und das Wachstum zu fördern. Für das dritte Quartal meldete Target einen Rückgang des Nettogewinns um rund 19 Prozent auf 689 Millionen US-Dollar oder 1,51 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 854 Millionen US-Dollar oder 1,85 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr.

Die digitalen Umsätze stiegen um 2,4 Prozent, angetrieben durch ein Wachstum von mehr als 35 Prozent bei Lieferungen am selben Tag. Doch die Kunden besuchten Target sowohl in den Filialen als auch online seltener und gaben während dieser Besuche weniger aus. Der vergleichbare Umsatz fiel um 2,7 Prozent, während die Besucherzahlen um 2,2 Prozent zurückgingen.

Trotz dieser Rückgänge bleibt Fiddelke zuversichtlich. In Bezug auf die Feiertage erklärte er:

"Wir glauben, dass die Verbraucher eher Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen werden als Dekorationen für den Weihnachtsbaum zu kaufen."

Das Unternehmen hat auch spezielle Angebote für Weihnachtsartikel eingeführt, darunter Schmuck ab einem US-Dollar und Kerzen ab fünf US-Dollar, um den Preisbewusstsein der Käufer entgegenzukommen.

Die Aktien von Target sind nach den jüngsten Rückschlägen weiterhin volatil und seit ihrem Höchststand Ende 2021 um knapp 70 Prozent gefallen, mit einem Verlust von über 30 Prozent in diesem Jahr.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Target Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 74,88EUR auf Tradegate (19. November 2025, 13:01 Uhr) gehandelt.





Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!