    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLowe's Companies AktievorwärtsNachrichten zu Lowe's Companies

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lowe's Companies Aktie startet durch - 19.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Lowe's Companies Aktie bisher um +5,58 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lowe's Companies Aktie.

    Besonders beachtet! - Lowe's Companies Aktie startet durch - 19.11.2025

    Lowe's Companies ist ein führender US-amerikanischer Einzelhändler im Heimwerkerbereich, der Produkte für Haus- und Gartenprojekte anbietet. Als zweitgrößter Baumarkt in den USA konkurriert Lowe's mit Home Depot und Menards. Das Unternehmen zeichnet sich durch kundenorientierten Service und exklusive Produktlinien aus.

    Lowe's Companies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.11.2025

    Die Lowe's Companies Aktie konnte bisher um +5,58 % auf 200,21 zulegen. Das sind +10,59  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lowe's Companies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 200,21, mit einem Plus von +5,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.140,00€
    Basispreis
    4,44
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.150,00€
    Basispreis
    4,43
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lowe's Companies in den letzten drei Monaten Verluste von -12,35 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lowe's Companies Aktie damit um -6,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,05 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

    Lowe's Companies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,80 %
    1 Monat -9,76 %
    3 Monate -12,35 %
    1 Jahr -26,50 %

    Informationen zur Lowe's Companies Aktie

    Es gibt 561 Mio. Lowe's Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,28 Mrd.EUR € wert.

    Lowe's Companies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lowe's Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lowe's Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lowe's Companies

    +5,55 %
    -7,66 %
    -10,68 %
    -12,64 %
    -26,36 %
    -6,98 %
    +50,40 %
    +172,41 %
    +1.687,50 %
    ISIN:US5486611073WKN:859545



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lowe's Companies Aktie startet durch - 19.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Lowe's Companies Aktie bisher um +5,58 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lowe's Companies Aktie.