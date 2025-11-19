Lowe's Companies Aktie startet durch - 19.11.2025

Die Lowe's Companies Aktie konnte bisher um +5,58 % auf 200,21€ zulegen. Das sind +10,59 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lowe's Companies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 200,21€, mit einem Plus von +5,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lowe's Companies ist ein führender US-amerikanischer Einzelhändler im Heimwerkerbereich, der Produkte für Haus- und Gartenprojekte anbietet. Als zweitgrößter Baumarkt in den USA konkurriert Lowe's mit Home Depot und Menards. Das Unternehmen zeichnet sich durch kundenorientierten Service und exklusive Produktlinien aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lowe's Companies in den letzten drei Monaten Verluste von -12,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lowe's Companies Aktie damit um -6,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,05 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Lowe's Companies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,80 % 1 Monat -9,76 % 3 Monate -12,35 % 1 Jahr -26,50 %

Informationen zur Lowe's Companies Aktie

Es gibt 561 Mio. Lowe's Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,28 Mrd.EUR € wert.

Lowe's Companies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lowe's Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lowe's Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.