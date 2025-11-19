TÜV NORD GROUP weiht Halbleiter-Testanlage in den USA ein (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hannover (ots) - Die TÜV NORD GROUP hat den ersten Standort ihres
    Tochterunternehmens ALTER in den USA in Plymouth/Minnesota eröffnet. Die
    hochmoderne Testanlage für Halbleitermontage und -prüfung wurde am 18. November
    2025 offiziell eingeweiht.

    Die neue Anlage umfasst einen Reinraum und ist mit den neuesten Prüfgeräten
    ausgestattet, um höchsten Industriestandards zu entsprechen. Zunächst werden 15
    neue Arbeitsplätze geschaffen, mit der Möglichkeit, diese Zahl in Zukunft zu
    erhöhen.

    Die TÜV NORD GROUP engagiert sich mit ihrer Tochter ALTER seit Jahren intensiv
    im Bereich der Halbleitertechnologie. Im Mittelpunkt stehen die Funktionalität
    und Zuverlässigkeit von Mikrochips, die in vielen Bereichen des Alltags wie
    Computern und Fahrzeugen Anwendung finden.

    Dr. Dirk Stenkamp, Vorstandsvorsitzender TÜV NORD AG: "Unser konzernweites
    Engagement für Innovation und Qualität passt perfekt zu den Bedürfnissen des
    US-Marktes, und wir freuen uns darauf, zum Fortschritt solcher hochzuverlässigen
    Mikroelektronik beizutragen."

    Neben der Montage bietet ALTER unter anderem analytische Tests, die
    sicherstellen, dass die Chips korrekt programmiert sind und die gewünschten
    Daten enthalten. ALTER prüft auch die Eignung der Halbleiter für ihren
    vorgesehenen Einsatzbereich, einschließlich Klimabeständigkeit und Lebensdauer.
    In der Region um Plymouth sind Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt,
    Verteidigung, Medizin und Industrie besonders stark vertreten.

    Weltweite Halbleiter-Expertise wird in Nordamerika stark nachgefragt, da die USA
    in der Halbleiterindustrie autark agieren und eventuell bestehende oder drohende
    Abhängigkeiten von Märkten wie China, Taiwan etc. verringern wollen.

    Mit weltweit rund 500 Mitarbeitenden ist ALTER, seit 2011 Teil der TÜV NORD
    GROUP, in mehreren europäischen Ländern aktiv, um den Anforderungen der globalen
    Halbleiterindustrie gerecht zu werden. Die wichtigsten Standorte sind Madrid und
    Sevilla (Spanien), Toulouse (Frankreich), Edinburgh und Glasgow (Großbritannien)
    sowie Bensheim (Deutschland).

