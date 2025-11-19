TÜV NORD GROUP weiht Halbleiter-Testanlage in den USA ein (FOTO)
Hannover (ots) - Die TÜV NORD GROUP hat den ersten Standort ihres
Tochterunternehmens ALTER in den USA in Plymouth/Minnesota eröffnet. Die
hochmoderne Testanlage für Halbleitermontage und -prüfung wurde am 18. November
2025 offiziell eingeweiht.
Die neue Anlage umfasst einen Reinraum und ist mit den neuesten Prüfgeräten
ausgestattet, um höchsten Industriestandards zu entsprechen. Zunächst werden 15
neue Arbeitsplätze geschaffen, mit der Möglichkeit, diese Zahl in Zukunft zu
erhöhen.
Die TÜV NORD GROUP engagiert sich mit ihrer Tochter ALTER seit Jahren intensiv
im Bereich der Halbleitertechnologie. Im Mittelpunkt stehen die Funktionalität
und Zuverlässigkeit von Mikrochips, die in vielen Bereichen des Alltags wie
Computern und Fahrzeugen Anwendung finden.
Dr. Dirk Stenkamp, Vorstandsvorsitzender TÜV NORD AG: "Unser konzernweites
Engagement für Innovation und Qualität passt perfekt zu den Bedürfnissen des
US-Marktes, und wir freuen uns darauf, zum Fortschritt solcher hochzuverlässigen
Mikroelektronik beizutragen."
Neben der Montage bietet ALTER unter anderem analytische Tests, die
sicherstellen, dass die Chips korrekt programmiert sind und die gewünschten
Daten enthalten. ALTER prüft auch die Eignung der Halbleiter für ihren
vorgesehenen Einsatzbereich, einschließlich Klimabeständigkeit und Lebensdauer.
In der Region um Plymouth sind Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt,
Verteidigung, Medizin und Industrie besonders stark vertreten.
Weltweite Halbleiter-Expertise wird in Nordamerika stark nachgefragt, da die USA
in der Halbleiterindustrie autark agieren und eventuell bestehende oder drohende
Abhängigkeiten von Märkten wie China, Taiwan etc. verringern wollen.
Mit weltweit rund 500 Mitarbeitenden ist ALTER, seit 2011 Teil der TÜV NORD
GROUP, in mehreren europäischen Ländern aktiv, um den Anforderungen der globalen
Halbleiterindustrie gerecht zu werden. Die wichtigsten Standorte sind Madrid und
Sevilla (Spanien), Toulouse (Frankreich), Edinburgh und Glasgow (Großbritannien)
sowie Bensheim (Deutschland).
