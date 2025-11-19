TÜV NORD GROUP weiht Halbleiter-Testanlage in den USA ein (FOTO)

Hannover (ots) - Die TÜV NORD GROUP hat den ersten Standort ihres

Tochterunternehmens ALTER in den USA in Plymouth/Minnesota eröffnet. Die

hochmoderne Testanlage für Halbleitermontage und -prüfung wurde am 18. November

2025 offiziell eingeweiht.



Die neue Anlage umfasst einen Reinraum und ist mit den neuesten Prüfgeräten

ausgestattet, um höchsten Industriestandards zu entsprechen. Zunächst werden 15

neue Arbeitsplätze geschaffen, mit der Möglichkeit, diese Zahl in Zukunft zu

erhöhen.





Die TÜV NORD GROUP engagiert sich mit ihrer Tochter ALTER seit Jahren intensiv

im Bereich der Halbleitertechnologie. Im Mittelpunkt stehen die Funktionalität

und Zuverlässigkeit von Mikrochips, die in vielen Bereichen des Alltags wie

Computern und Fahrzeugen Anwendung finden.



Dr. Dirk Stenkamp, Vorstandsvorsitzender TÜV NORD AG: "Unser konzernweites

Engagement für Innovation und Qualität passt perfekt zu den Bedürfnissen des

US-Marktes, und wir freuen uns darauf, zum Fortschritt solcher hochzuverlässigen

Mikroelektronik beizutragen."



Neben der Montage bietet ALTER unter anderem analytische Tests, die

sicherstellen, dass die Chips korrekt programmiert sind und die gewünschten

Daten enthalten. ALTER prüft auch die Eignung der Halbleiter für ihren

vorgesehenen Einsatzbereich, einschließlich Klimabeständigkeit und Lebensdauer.

In der Region um Plymouth sind Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt,

Verteidigung, Medizin und Industrie besonders stark vertreten.



Weltweite Halbleiter-Expertise wird in Nordamerika stark nachgefragt, da die USA

in der Halbleiterindustrie autark agieren und eventuell bestehende oder drohende

Abhängigkeiten von Märkten wie China, Taiwan etc. verringern wollen.



Mit weltweit rund 500 Mitarbeitenden ist ALTER, seit 2011 Teil der TÜV NORD

GROUP, in mehreren europäischen Ländern aktiv, um den Anforderungen der globalen

Halbleiterindustrie gerecht zu werden. Die wichtigsten Standorte sind Madrid und

Sevilla (Spanien), Toulouse (Frankreich), Edinburgh und Glasgow (Großbritannien)

sowie Bensheim (Deutschland).



