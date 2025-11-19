    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    1 Million digitale Denker

    KI-Gamechanger revolutionieren das Ad- und Claims-Testing! (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Toluna, ein weltweit führender Anbieter agiler Insights- und
    Forschungslösungen, erreicht mit über einer Million synthetischer Personas einen
    entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung KI-gestützter Forschung.

    Dieser Erfolg markiert den Beginn einer neuen Beyond-Limits-Ära - und den Launch
    zweier innovativer Lösungen: ACT Instant AI für Ad-Testing und Rapid Claims für
    Claim- und Konzepttests.

    Von der Marktforschung zur Decision Intelligence

    Mit der Kombination aus KI und Human Intelligence revolutioniert Toluna, wie
    Marken Erkenntnisse gewinnen, testen und Entscheidungen treffen.

    Jede synthetische Persona basiert auf anonymisierten First-Party-Daten und
    validierten Attributen aus dem globalen Toluna-Panel mit 79 Millionen
    Mitgliedern.

    Das Ergebnis: realistische, KI-gestützte Befragte, die menschliches Verhalten
    mit beeindruckender Präzision nachbilden - und so eine neue Dimension von
    Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Genauigkeit in der Forschung ermöglichen.

    Mit über einer Million einzigartiger synthetischer Personas, verfügbar in 15
    Märkten und 10 Sprachen, schafft Toluna die Grundlage für Forschung ohne
    Kompromisse - schnell, vertrauenswürdig und global skalierbar.

    Zwei Lösungen, eine Vision: Forschung ohne Grenzen

    Auf Basis dieser Technologie stellt Toluna zwei neue Lösungen innerhalb der
    Toluna Start Insights Plattform vor:

    - ACT Instant AI - die nächste Generation des Ad-Testings.ACT Instant kombiniert
    die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von KI mit der Validität bewährter
    Forschungsexpertise.In Minuten liefert die Lösung entscheidungsreife,
    validierte Ergebnisse, unterstützt durch die Toluna ACT Copy
    Benchmark-Datenbank, format-spezifische Best-Practice-Prüfungen und erklärende
    "Explain-Why"-Diagnosen.So wird sichtbar, wie eine Anzeige performt - und
    warum.
    - Rapid Claims - ultraschnelles Claim- und Konzepttesting.Marken können Ideen,
    Botschaften oder Produktversprechen innerhalb von Stunden testen und
    identifizieren, welche Ansätze die größte Wirkung entfalten.Rapid Claims
    ermöglicht mehr Tests, schnellere Learnings und fundierte Entscheidungen in
    Echtzeit.

    Ein Quantensprung für Insights und Innovation

    "Mit der Millionsten synthetischen Persona wird unsere Vision Realität:
    Forschung, die keine Grenzen kennt", sagt Frédéric-Charles Petit, CEO von
    Toluna.

    "Indem wir die Individualität unserer Personas mit der Leistungsfähigkeit von KI
    verbinden, schaffen wir eine völlig neue Form der Decision Intelligence. Marken
    können heute so viele Ideen testen, wie sie wollen - schnell, präzise und mit
    echtem Vertrauen in die Ergebnisse."

    Durch die vollständige Integration in die Toluna Start Plattform bietet Toluna
    Unternehmen eine nahtlose End-to-End-Lösung für agiles, KI-basiertes Testing -
    von der Idee bis zur Optimierung.

    Pressekontakt:

    Kira Hempel
    Marketing Manager
    mailto:kira.chan-a-sue@toluna.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105331/6161747
    OTS: ToLuna Germany GmbH




    Verfasst von news aktuell
