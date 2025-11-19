1 Million digitale Denker
KI-Gamechanger revolutionieren das Ad- und Claims-Testing! (FOTO)
Frankfurt (ots) - Toluna, ein weltweit führender Anbieter agiler Insights- und
Forschungslösungen, erreicht mit über einer Million synthetischer Personas einen
entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung KI-gestützter Forschung.
Dieser Erfolg markiert den Beginn einer neuen Beyond-Limits-Ära - und den Launch
zweier innovativer Lösungen: ACT Instant AI für Ad-Testing und Rapid Claims für
Claim- und Konzepttests.
Von der Marktforschung zur Decision Intelligence
Mit der Kombination aus KI und Human Intelligence revolutioniert Toluna, wie
Marken Erkenntnisse gewinnen, testen und Entscheidungen treffen.
Jede synthetische Persona basiert auf anonymisierten First-Party-Daten und
validierten Attributen aus dem globalen Toluna-Panel mit 79 Millionen
Mitgliedern.
Das Ergebnis: realistische, KI-gestützte Befragte, die menschliches Verhalten
mit beeindruckender Präzision nachbilden - und so eine neue Dimension von
Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Genauigkeit in der Forschung ermöglichen.
Mit über einer Million einzigartiger synthetischer Personas, verfügbar in 15
Märkten und 10 Sprachen, schafft Toluna die Grundlage für Forschung ohne
Kompromisse - schnell, vertrauenswürdig und global skalierbar.
Zwei Lösungen, eine Vision: Forschung ohne Grenzen
Auf Basis dieser Technologie stellt Toluna zwei neue Lösungen innerhalb der
Toluna Start Insights Plattform vor:
- ACT Instant AI - die nächste Generation des Ad-Testings.ACT Instant kombiniert
die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von KI mit der Validität bewährter
Forschungsexpertise.In Minuten liefert die Lösung entscheidungsreife,
validierte Ergebnisse, unterstützt durch die Toluna ACT Copy
Benchmark-Datenbank, format-spezifische Best-Practice-Prüfungen und erklärende
"Explain-Why"-Diagnosen.So wird sichtbar, wie eine Anzeige performt - und
warum.
- Rapid Claims - ultraschnelles Claim- und Konzepttesting.Marken können Ideen,
Botschaften oder Produktversprechen innerhalb von Stunden testen und
identifizieren, welche Ansätze die größte Wirkung entfalten.Rapid Claims
ermöglicht mehr Tests, schnellere Learnings und fundierte Entscheidungen in
Echtzeit.
Ein Quantensprung für Insights und Innovation
"Mit der Millionsten synthetischen Persona wird unsere Vision Realität:
Forschung, die keine Grenzen kennt", sagt Frédéric-Charles Petit, CEO von
Toluna.
"Indem wir die Individualität unserer Personas mit der Leistungsfähigkeit von KI
verbinden, schaffen wir eine völlig neue Form der Decision Intelligence. Marken
können heute so viele Ideen testen, wie sie wollen - schnell, präzise und mit
echtem Vertrauen in die Ergebnisse."
Durch die vollständige Integration in die Toluna Start Plattform bietet Toluna
Unternehmen eine nahtlose End-to-End-Lösung für agiles, KI-basiertes Testing -
von der Idee bis zur Optimierung.
Pressekontakt:
Kira Hempel
Marketing Manager
mailto:kira.chan-a-sue@toluna.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105331/6161747
OTS: ToLuna Germany GmbH
