KI-Gamechanger revolutionieren das Ad- und Claims-Testing! (FOTO)

Frankfurt (ots) - Toluna, ein weltweit führender Anbieter agiler Insights- und

Forschungslösungen, erreicht mit über einer Million synthetischer Personas einen

entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung KI-gestützter Forschung.



Dieser Erfolg markiert den Beginn einer neuen Beyond-Limits-Ära - und den Launch

zweier innovativer Lösungen: ACT Instant AI für Ad-Testing und Rapid Claims für

Claim- und Konzepttests.





Von der Marktforschung zur Decision Intelligence



Mit der Kombination aus KI und Human Intelligence revolutioniert Toluna, wie

Marken Erkenntnisse gewinnen, testen und Entscheidungen treffen.



Jede synthetische Persona basiert auf anonymisierten First-Party-Daten und

validierten Attributen aus dem globalen Toluna-Panel mit 79 Millionen

Mitgliedern.



Das Ergebnis: realistische, KI-gestützte Befragte, die menschliches Verhalten

mit beeindruckender Präzision nachbilden - und so eine neue Dimension von

Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Genauigkeit in der Forschung ermöglichen.



Mit über einer Million einzigartiger synthetischer Personas, verfügbar in 15

Märkten und 10 Sprachen, schafft Toluna die Grundlage für Forschung ohne

Kompromisse - schnell, vertrauenswürdig und global skalierbar.



Zwei Lösungen, eine Vision: Forschung ohne Grenzen



Auf Basis dieser Technologie stellt Toluna zwei neue Lösungen innerhalb der

Toluna Start Insights Plattform vor:



- ACT Instant AI - die nächste Generation des Ad-Testings.ACT Instant kombiniert

die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von KI mit der Validität bewährter

Forschungsexpertise.In Minuten liefert die Lösung entscheidungsreife,

validierte Ergebnisse, unterstützt durch die Toluna ACT Copy

Benchmark-Datenbank, format-spezifische Best-Practice-Prüfungen und erklärende

"Explain-Why"-Diagnosen.So wird sichtbar, wie eine Anzeige performt - und

warum.

- Rapid Claims - ultraschnelles Claim- und Konzepttesting.Marken können Ideen,

Botschaften oder Produktversprechen innerhalb von Stunden testen und

identifizieren, welche Ansätze die größte Wirkung entfalten.Rapid Claims

ermöglicht mehr Tests, schnellere Learnings und fundierte Entscheidungen in

Echtzeit.



Ein Quantensprung für Insights und Innovation



"Mit der Millionsten synthetischen Persona wird unsere Vision Realität:

Forschung, die keine Grenzen kennt", sagt Frédéric-Charles Petit, CEO von

Toluna.



"Indem wir die Individualität unserer Personas mit der Leistungsfähigkeit von KI

verbinden, schaffen wir eine völlig neue Form der Decision Intelligence. Marken

können heute so viele Ideen testen, wie sie wollen - schnell, präzise und mit

echtem Vertrauen in die Ergebnisse."



Durch die vollständige Integration in die Toluna Start Plattform bietet Toluna

Unternehmen eine nahtlose End-to-End-Lösung für agiles, KI-basiertes Testing -

von der Idee bis zur Optimierung.



Pressekontakt:



Kira Hempel

Marketing Manager

mailto:kira.chan-a-sue@toluna.com



