Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 52,12 USD
Silber springt um +2,75 % nach oben auf 52,12 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,56 %
|1 Monat
|-1,38 %
|3 Monate
|+35,54 %
|1 Jahr
|+64,95 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 31,59667USD. Heute, bei 52,12USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.247,31USD geworden – ein Plus von +64,95 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, was zu einer hohen Nachfrage nach Silbermünzen und -barren führt. Dennoch herrscht Unsicherheit über die zukünftige Preisentwicklung, insbesondere bezüglich der Entscheidungen institutioneller Investoren. Anleger zeigen sowohl Optimismus als auch Skepsis hinsichtlich der Marktbedingungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.