Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber

Auch ein sehr lesenswerter Artikel:





https://www.lightreading.com/5g/nokia-got-an-nvidia-offer-it-couldn-t-refuse-in-ai-ran-rescue-bid?utm_campaign=Weekly+Posting&utm_content=1761843782&utm_medium=social&utm_source=linkedin





Kurz gesagt. Nvidia "kauft" Nokia, um die eigene Idee in der Telekommunikationsbranche voran zu bringen - eine Idee (teure Nvdia GPU statt billige Marvell/Intel CPU Chips in den Mobilfunkstationen) an die, die ganze Branche nicht glaubt und an die Nokia vor kurzem auch nicht glaubte.





Das Geld von Nvidia, die schlechte Lage der Mobilfunksparte von Nokia und der neue CEO allerdings brachten die Wende und ermöglichten Nvidia den Einstieg.





Nun ist Nokia de facto gezwungen, dieser neuen Idee von Nvdia zu folgen - das Geld von Nvidia minimiert das finanzielle Risiko. Aber nicht die technologischen Risiken. Falls diese Idee von Nvidia ein Holzweg ist - dann steht Nokia in paar Jahren mit einer nutzlosen und überteuerten Technologie da - die niemand kaufen wird.





Das wäre das Ende der Mobilfunksparte von Nokia.





Auf der anderen Seite - falls Nvidia/Nokia mit der eigenen Vision recht behalten - dann steht man auf der Gewinnerseite und würde die Märkte dominieren.





Insgesamt eine sehr riskante Wette für Nokia. Nvida riskiert nur Peanuts.



