Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber
- Nokia-Aktien fallen um 3,7% auf 5,43 Euro.
- Verlust von 18% seit Neun-Jahres-Hoch im Oktober.
- Fokus auf KI-Netzwerkinfrastruktur und Gewinnwachstum.
HELSINKI (dpa-AFX) - Die Aktien des Netzwerkausrüsters Nokia haben am Mittwoch nicht von neuen Langfristzielen profitiert. Zur Mittagszeit büßten sie nach anfänglichen Kursgewinnen 3,7 Prozent auf 5,43 Euro ein. Vom Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro Ende Oktober haben die Papiere mittlerweile gut 18 Prozent verloren. Damals sorgte der Einstieg von Nvidia für einen Kurssprung. Nun rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.
Nokia will sich künftig neben Mobilfunknetzen auch auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Damit peilt der Ausrüster in den kommenden Jahren ein prozentual zweistelliges operatives Gewinnwachstum an, wie die Finnen auf ihrem Kapitalmarkttag mitteilten. Außerdem möchte sich Nokia von schlecht laufenden Geschäftsteilen trennen./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,77 % und einem Kurs von 5,394 auf Tradegate (19. November 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +28,30 %/+47,08 % bedeutet.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-30/germany-weighs-paying-deutsche-telekom-to-replace-huawei-gear
Deutschland erwägt, öffentliche Mittel einzusetzen, um die Deutsche Telekom und weitere Netzbetreiber für den Austausch bereits verbauter Huawei‑Ausrüstung zu entschädigen; die Gesamtkosten des Umstiegs werden von mit den Gesprächen vertrauten Personen auf über 2 Milliarden Euro geschätzt.
Was diskutiert wird
- Im Gespräch ist, Mittel aus Verteidigungs‑ oder Infrastrukturhaushalten zu nutzen, um die Entfernung von Huawei‑Technik zu erstatten; eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht und Details können sich ändern.
- De facto käme dies einer öffentlich finanzierten Modernisierung von Teilen der deutschen Netze gleich, nachdem Netzbetreiber den politisch geforderten Rückbau aus Sicherheitsgründen lange kritisiert hatten.
Kontext und Fristen
- Deutschland hat gestaffelte Vorgaben beschlossen: Chinesische Komponenten müssen bis Ende 2026 aus den 5G‑Kernnetzen und bis Ende 2029 aus Funkzugangs‑ und Transportnetzen entfernt werden, im Einklang mit EU‑Sicherheitsbedenken.
- Betreiber wie Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland hatten sich zuvor verpflichtet, ab Ende 2026 bei neuen 5G‑Rollouts auf Huawei und ZTE zu verzichten, als Teil der Regelungen zu Hochrisiko‑Anbietern.
Kosten und Brancheneffekte
- Der Austausch wird auf über 2 Milliarden Euro veranschlagt; staatliche Unterstützung würde die Capex‑Belastung der Carrier mindern und die Umsetzung beschleunigen können.
- Befürworter sehen darin die Chance, die digitale Investitionslücke zu schließen und den Umbau für eine breitere Netzerneuerung zu nutzen.
Status und Unsicherheiten
- Die Gespräche laufen; es gibt keine formell bestätigte Finanzierungszusage, und Betreiber äußern sich nicht im Detail zu etwaigen Kompensationsplänen.
- Sekundärberichte stützen die Darstellung, betonen aber ebenfalls, dass es sich um Erwägungen ohne finalen Beschluss handelt.
Auch ein sehr lesenswerter Artikel:
Hab in den letzten Post Stuss erzählt. Hatte keine Zeit mich in die NVIDIA Deal News einzulesen, hab angenommen es gehe beim Deal um Datacenter.
- massive Kosten, die GPUs sind grob 10-50 mal teurer als CPUs
- Nokia muss die eigene Software komplett überarbeiten, also nicht nur anpassen. Sondern für 5G/6G komplett neu programmieren