Rolf Dobelli: "Bei der Geldanlage bin ich Jünger von Buffett und Charlie Munger"

Der Schweizer Bestsellerautor, Unternehmer und Investor Rolf Dobelli ist ein überzeugter Anhänger der Investmentphilosophie von Warren Buffett und Charlie Munger. "Bei der Geldanlage bin ich Jünger von Buffett und Charlie Munger", so Dobelli im Interview mit dem Handelsblatt.



Ein großer Teil seines Vermögens sei in Festgeld angelegt und durch eine Goldreserve ergänzt. Doch auch Aktien spielen selbstverständlich eine Rolle in seiner Anlagestrategie, insbesondere der S&P 500. Dobelli nimmt ihn in Form eines ETFs regelmäßig ins Depot auf. Denn auch Star Investor Warren Buffett habe testamentarisch verfügt, dass seine Ehefrau 90 Prozent des vererbten Geldes in einen Indexfonds auf den S&P 500 stecken solle.



Dobelli empfiehlt der breiten Masse ebenfalls ETFs, denn "wer diversifiziert, gibt zu, dass er nichts weiß. Man kauft schlicht den Index und verlässt sich darauf. So mache ich das auch, weil ich weder Zeit noch Muße habe, stundenlang Bilanzen zu analysieren."

Bei Einzelaktien setzt Dobelli statt auf eine breite Diversifikation auf einige wenige, gut ausgewählte Titel. Sein Argument: "Charlie Munger hielt in seinem Familienportfolio nur drei Positionen: die eigene Holding Berkshire Hathaway, den US-Einzelhändler Costco Wholesale und den auf China fokussierten Investmentfonds Himalaya Capital. Warren Buffett hatte auch mal nur zwei oder drei Beteiligungen. Solche Portfolios sind natürlich sehr konzentriert. Aber: Je kompetenter Sie sind und je mehr Sie wissen, desto konzentrierter kann und sollte Ihr Depot sein."

Er setzt dabei besonders auf Aktien von Unternehmen mit sehr hohen Markteintrittsbarrieren. Ein Beispiel dafür sei die Jungfraubahn Holding AG. Ihre Zahnradbahn zum Jungfraujoch, der höchsten Eisenbahnstation Europas, hat eine einzigartige Stellung, da es keine Konkurrenz gibt und die Bahn auch in 100 Jahren voraussichtlich noch bestehen wird. Aufgrund der Erderwärmung könnte das Jungfraujoch in Zukunft zudem der letzte Gletscher in Europa sein, den man noch besichtigen kann.



Von Kryptowährungen halte er "gar nichts". Für ihn seien Digitalwährungen wie der Bitcoin "schlicht Nullen und Einsen ohne Gegenwert", so der Schweizer Value-Investor im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



