    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

    • Netflix bleibt "Outperform" mit Kursziel 1390 USD.
    • Übernahme von Warner Bros: Bieterrennen gestartet.
    • Paramount hat größtes Interesse, Netflix gut positioniert.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC

    Netflix

    -3,64 %
    -0,02 %
    -4,57 %
    -8,00 %
    +22,71 %
    +251,04 %
    +141,65 %
    +762,34 %
    +5.113,74 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 98,98 auf Tradegate (19. November 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 40,34 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.157,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 124,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.495,00USD was eine Bandbreite von +30,68 %/+1.475,51 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 1390 US-Dollar

    Verfasst von dpa-AFX
