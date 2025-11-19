ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar
- Netflix bleibt "Outperform" mit Kursziel 1390 USD.
- Übernahme von Warner Bros: Bieterrennen gestartet.
- Paramount hat größtes Interesse, Netflix gut positioniert.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 98,98 auf Tradegate (19. November 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 40,34 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.157,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 124,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.495,00USD was eine Bandbreite von +30,68 %/+1.475,51 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 1390 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Eben eingetrudelt vor 2 Minuten
Die nächsten Splits bei mir werden sein:
- Meta
- Strategy
- Bombardier
- Alphabet
- Amazon
Sagt ein BörsenVeteran nach Split nie. :-)