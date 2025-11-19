Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 98,98 auf Tradegate (19. November 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 40,34 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.157,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 124,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.495,00USD was eine Bandbreite von +30,68 %/+1.475,51 % bedeutet.