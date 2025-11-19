AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte schwach - Mögliche Ukraine-Initiative
- Rheinmetall-Aktien fallen auf tiefstes Niveau seit August.
- Verkaufsdruck durch US-Initiative zur Ukraine-Lösung.
- Analysten erhöhen Kursziele auf bis zu 2.540 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Mittwochmittag zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende August abgesackt. Die Papiere der Düsseldorfer verloren dabei 4,5 Prozent auf 1.639,50 Euro. Die Anteilsscheine des Panzergetriebe-Herstellers Renk und des Radar-Spezialisten Hensoldt verloren weniger deutlich, stehen aber im Chart insgesamt ähnlich wackelig da.
Für Verkaufsdruck sorgte eine mögliche neue US-Initiative, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff führt offenbar jeweils getrennte Gespräche mit der russischen und ukrainische Seite, wie die US-amerikanische Nachrichtenwebsite "Axios" bereits in der Nacht berichtete.
Zuletzt dämmten die Rüstungswerte die Kursverluste wieder ein. Denn an der Bedrohungslage und den langfristigen Aussichten aus der Wiederherstellung der europäischen Verteidigungsfähigkeit ändern solche Bemühungen wohl wenig.
Viel entscheidender bleiben die Wachstumsziele der Konzerne, die zuletzt Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag am Dienstag bis 2030 beziffert hatte.
Analysten stockten ihre Kursziele auf, Benjamin Heelan von der Bank of America (BofA) gar auf 2.540 Euro und die Experten von Morgan Stanley auf 2.500 Euro.
Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt, kommentierte derweil Adrien Rabier vom Investmenthaus Bernstein Research die letztlich maue Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag./ag/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,36 % und einem Kurs von 1.655 auf Tradegate (19. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 73,82 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.181,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +10,66 %/+56,30 % bedeutet.
nicht vergessen, wir waren auch schon vor 2-3 Monaten bei ca. 1600€, anschließend über 2000€! Habe gerade nochmals tüchtig nachgekauft.
Ich finde es überaschend, wie Kurse aufgrund von Absichtserklärungen, denn aktuell ist das 20%-Versprechen nicht mehr und nicht weniger, steigen. Birgt in meinen Augen die Gefahr, unliebsame Überraschungen bei Nicht-Einhalten zu erleben. Ich hoffe nicht, das man kurzfristig den Kurs pushen will, um besser aussteigen zu können. Genau die Insider-Trades beobachten ..
Der Kursanstieg ist keine spekulative Laune, sondern die Folge einer historischen Neubewertung.
Rheinmetall ist kein normales Industrieunternehmen mehr. Es ist der strukturelle Hauptprofiteur der politischen "Zeitenwende" und der globalen Aufrüstung.
Es geht nicht um die eine neue Tagesmeldung, sondern um die langfristig gefüllten Auftragsbücher und die gesicherte, massive Umsatz- und Gewinnsteigerung über die nächsten Jahre. Das Unternehmen wächst jetzt mit einer Geschwindigkeit, die es in dieser Form lange nicht gab.
Die Kennzahlen zeigen Wachstum: Wenn Du das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) als zu hoch empfindest, schau auf das erwartete KGV (Forward P/E) für die kommenden Jahre (z.B. 2026/2027). Hier ist die Bewertung dank der starken Gewinnprognosen schon deutlich attraktiver. Die Analysten sehen diesen Wachstumstrend und bewerten die Aktie deshalb höher.
Kurzum: Die Aktie ist heute teurer, weil das Unternehmen fundamental mehr wert ist und zukünftig deutlich mehr verdienen wird. Konsolidierungen sind an der Börse normal, bedeuten aber nicht, dass die Neubewertung des Gesamtgeschäfts falsch war.
Deine wiederholte Erwartung, dass der Wert wieder 3-stellig wird (d.h. unter 1.000 € fällt), impliziert eine massive Korrektur von über 20 % bis 50 % und würde voraussetzen, dass die geopolitische Lage sich grundlegend entspannt oder das Management seine Wachstumsprognosen drastisch verfehlt. Angesichts der aktuellen Auftragslage und der politischen Verpflichtungen ist dies ein sehr pessimistisches Szenario, das dem "großen Bild" der globalen Sicherheitsanforderungen widerspricht.
Ich sehe weiterhin eine langfristig positive Entwicklung, die auf stabilen Fundamenten steht.