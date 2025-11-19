Sicherheit und Kostenkontrolle stehen hoch im Kurs / Deutsche bevorzugen laut GfK-Studie Karten mit direkter Kontobelastung - wie die Debit Mastercard (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- Black Friday & Cyber Monday: 28 Prozent kaufen häufiger an Aktionstagen, Gen Z

sogar 43 Prozent - so die aktuelle Studie Mastercard Payment Pulse [1]

- Bedenken beim Online-Shopping: 41 Prozent der Befragten wollen kein

Kundenkonto, 36 Prozent haben Bedenken, Kartendaten mit vielen Online-Shops zu

teilen

- Sicher zahlen und direkt abbuchen: 44 Prozent der Deutschen nutzen

Zwei-Faktor-Authentifizierung, 68 Prozent bevorzugen Karten mit direkter

Kontobelastung - wie die Debit Mastercard



Acht von zehn Deutschen (83 %) shoppen mindestens einmal pro Monat online, in

der Gen Z bestellt jede:r Fünfte (19 %) sogar täglich. Das zeigt die aktuelle

repräsentative GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 . [1] Beim Bezahlen im

Netz steht Sicherheit an erster Stelle: Zwei Drittel der Befragten legen größten

Wert auf Sicherheit (66 %), gefolgt von Schutz vor Betrug (38 %). Auch Komfort

ist wichtig: Ein einfacher Bezahlvorgang (51 %) und eine schnelle Abwicklung (38

%) sind für viele entscheidend. Zudem geht gut ein Viertel (28 %) laut GfK-Daten

häufiger an Aktionstagen wie Black Friday oder Cyber Monday auf Schnäppchenjagd

- in der Generation Z sogar vier von zehn Befragten (43 %).









Laut dem Global Mastercard Cybersecurity Research [2] glauben rund zwei Drittel

(64 %) der Befragten, dass Betrugsmaschen vor Weihnachten ausgefeilter sind als

im restlichen Jahr. Mehr als jede:r Vierte (29 %) berichtet, in dieser Zeit

bereits Geld durch Betrug verloren zu haben - bei den Millennials 40 Prozent und

in der Gen Z sogar 45 Prozent. 14 Prozent berichten von nie gelieferten Waren,

10 % von Fälschungen. Dennoch kaufen sieben von zehn Befragten (71 %) in der

Vorweihnachtszeit häufiger auf unbekannten Websites ein und nehmen bewusst

Sicherheitsrisiken in Kauf: etwa für Schnäppchen (36 %), das perfekte Geschenk

(34 %) oder Produkte, die anderswo ausverkauft sind (34 %). Diese Risiken

beeinflussen auch die Wahl der Zahlungsmethode: Das größte Vertrauen, ihr Geld

im Ernstfall zurückzubekommen, haben die Deutschen beim Bezahlen mit Debitkarte

oder Kreditkarte (59 % und 61 %) und digitalen Wallets (43 %).



Sorgenfreies Einkaufen dank Zwei-Faktor-Authentifizierung und Debitkarten



Um online möglichst sicher einzukaufen, setzt fast jede:r Zweite (44%) laut

GfK-Daten auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ein Viertel der Befragten (25

%) nutzt dabei biometrische Merkmale wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Seite 1 von 2 Seite 2 ►



