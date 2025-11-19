    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMastercard Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mastercard Registered (A)

    Sicherheit und Kostenkontrolle stehen hoch im Kurs / Deutsche bevorzugen laut GfK-Studie Karten mit direkter Kontobelastung - wie die Debit Mastercard (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) -

    - Black Friday & Cyber Monday: 28 Prozent kaufen häufiger an Aktionstagen, Gen Z
    sogar 43 Prozent - so die aktuelle Studie Mastercard Payment Pulse [1]
    - Bedenken beim Online-Shopping: 41 Prozent der Befragten wollen kein
    Kundenkonto, 36 Prozent haben Bedenken, Kartendaten mit vielen Online-Shops zu
    teilen
    - Sicher zahlen und direkt abbuchen: 44 Prozent der Deutschen nutzen
    Zwei-Faktor-Authentifizierung, 68 Prozent bevorzugen Karten mit direkter
    Kontobelastung - wie die Debit Mastercard

    Acht von zehn Deutschen (83 %) shoppen mindestens einmal pro Monat online, in
    der Gen Z bestellt jede:r Fünfte (19 %) sogar täglich. Das zeigt die aktuelle
    repräsentative GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 . [1] Beim Bezahlen im
    Netz steht Sicherheit an erster Stelle: Zwei Drittel der Befragten legen größten
    Wert auf Sicherheit (66 %), gefolgt von Schutz vor Betrug (38 %). Auch Komfort
    ist wichtig: Ein einfacher Bezahlvorgang (51 %) und eine schnelle Abwicklung (38
    %) sind für viele entscheidend. Zudem geht gut ein Viertel (28 %) laut GfK-Daten
    häufiger an Aktionstagen wie Black Friday oder Cyber Monday auf Schnäppchenjagd
    - in der Generation Z sogar vier von zehn Befragten (43 %).

    Sicher zahlen trotz Weihnachtsstress - Kredit- und Debitkarten geben Vertrauen

    Laut dem Global Mastercard Cybersecurity Research [2] glauben rund zwei Drittel
    (64 %) der Befragten, dass Betrugsmaschen vor Weihnachten ausgefeilter sind als
    im restlichen Jahr. Mehr als jede:r Vierte (29 %) berichtet, in dieser Zeit
    bereits Geld durch Betrug verloren zu haben - bei den Millennials 40 Prozent und
    in der Gen Z sogar 45 Prozent. 14 Prozent berichten von nie gelieferten Waren,
    10 % von Fälschungen. Dennoch kaufen sieben von zehn Befragten (71 %) in der
    Vorweihnachtszeit häufiger auf unbekannten Websites ein und nehmen bewusst
    Sicherheitsrisiken in Kauf: etwa für Schnäppchen (36 %), das perfekte Geschenk
    (34 %) oder Produkte, die anderswo ausverkauft sind (34 %). Diese Risiken
    beeinflussen auch die Wahl der Zahlungsmethode: Das größte Vertrauen, ihr Geld
    im Ernstfall zurückzubekommen, haben die Deutschen beim Bezahlen mit Debitkarte
    oder Kreditkarte (59 % und 61 %) und digitalen Wallets (43 %).

    Sorgenfreies Einkaufen dank Zwei-Faktor-Authentifizierung und Debitkarten

    Um online möglichst sicher einzukaufen, setzt fast jede:r Zweite (44%) laut
    GfK-Daten auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ein Viertel der Befragten (25
    %) nutzt dabei biometrische Merkmale wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.
