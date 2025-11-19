So will sich Nokia neu erfinden

Nokia hat seine Pläne für eine Neupositionierung des Unternehmens vorgestellt. Der finnische Telekommunikationsausrüster will sich stärker auf den wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz konzentrieren. Dafür will es auch sein Geschäftsmodell vereinfachen und das eigene Führungsteam umbesetzen. Es wird mit der neuen Strategie darauf abgezielt, das eigene Wachstum in den Bereichen KI und Cloud zu beschleunigen und außerdem neue Technologien zu entwickeln: Hierbei soll KI in die nächste Generation von Mobilfunknetzen eingebunden werden.



Erst vor wenigen Tagen hat der Netzwerkausrüster angekündigt, den Standort in München bis 2030 zu schließen und 500 Mitarbeiter entlassen zu wollen. Bereits 2026 fallen bundesweit über 300 Stellen weg, bis 2030 sollen dann weitere Arbeitsplätze in München wegfallen. Nokia beschäftigt in Deutschland laut IG Metall derzeit rund 2500 Menschen und gilt als einer der wenigen europäischen Netzwerkausrüster.



Nokia erklärte, dass das Unternehmen im Rahmen seiner globalen Standortstrategie seine Investitionen auf wichtige nachhaltige Zentren in Deutschland und weltweit konzentrieren will. "Damit wollen wir unsere Kapazitäten für langfristiges Wachstum und Kundenbindung stärken und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Teams die für ihren Erfolg erforderlichen Rahmenbedingungen vorfinden."Die Aktie ist am Mittwoch um fast 5 Prozent (17:00 MEZ) gefallen, verzeichnete aber seit Jahresbeginn ein Plus von fast 24 Prozent.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,51 % und einem Kurs von 5,294EUR auf Tradegate (19. November 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.

