KORREKTUR Januar bis September 2025: China wichtigster Handelspartner Deutschlands Die am 19.11.2025 verbreitete Meldung muss aufgrund eins fehlerhaften Wertes im Vorspann und der zweiten Zwischenüberschrift korrigiert werden. Die Korrekturen sind kursiv hervorgehoben. Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen …



