First American Uranium Inc. ernennt Clyde McMillan zum Vice President of Exploration und baut seine Strategie im Bereich der kritischen Mineralien in Quebec weiter aus

Vancouver, British Columbia – 19. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) („First American Uranium“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Clyde McMillan, P.Geo., zum Vice President of Exploration (VP of Exploration) bekannt zu geben.

Herr McMillan ist Fachgeologe mit zehn Jahren Erfahrung im Bereich der Mineralexploration und verfügt über fundierte Kenntnisse der mineralreichsten Bergbaureviere der Provinz Quebec. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Positionen bei den Firmen Azimut Exploration und Osisko Mining, gefolgt von drei Jahren in einer leitenden technischen Position bei Benz Mining. Sein Erfahrungsschatz erstreckt sich über gold- und kupferführende Erzgangsysteme, Lithium-Pegmatite sowie Niob-Seltenerdmetall-Lagerstätten. Er hat auch maßgeblich in dem Team mitgearbeitet, das an der Verdreifachung der Goldressourcen in der Eastmain Mine beteiligt war.

Als Vice President of Exploration wird Herr McMillan die Umsetzung der Explorationsstrategie von First American Uranium über das gesamte wachsende Portfolio an kritischen Mineralien hinweg beaufsichtigen. Zu seinen Aufgaben gehören die Programmgestaltung, die fachliche Aufsicht, die Zielgenerierung und die Weiterentwicklung der Explorationsinitiativen des Unternehmens in Quebec. Herrn McMillans Kenntnisse auf dem Gebiet der Edelmetalle und kritischen Mineralien stärken First American Uranium in seiner technischen Führungskompetenz und unterstützen die Strategie des Unternehmens, das Potenzial seiner Konzessionen in der geologischen Provinz Grenville auszuschöpfen.

„Wir heißen Herrn Clyde McMillan als Vice President of Exploration sehr herzlich in unserem Unternehmen willkommen. Seine beachtliche Erfolgsbilanz und seine fachliche Führungskompetenz werden unser Explorationsprogramm stärken und sicherstellen, dass unsere Offenlegungen den höchsten Standards entsprechen“, so Murray Nye, CEO von First American Uranium. „Die Grenville Provinz in Quebec birgt außergewöhnliches Potenzial für die Auffindung kritischer Mineralien und ermöglicht den Zugang zu einem erstklassigen Rechtsgebiet nahe der US-Grenze. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Seltenen Erden und Niob sind wir mit diesem Konzessionspaket gut aufgestellt, um unseren Unternehmenswert langfristig zu steigern und uns gleichzeitig in die US-amerikanischen und kanadischen Initiativen zur Stärkung der heimischen Lieferketten für kritische Mineralien einzubringen.“