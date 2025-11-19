    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Einstelliges KGV lockt!

    Motorenlegende mit Kursverdopplung: Deutz setzt auf Rüstung und Elektromobilität

    Als einer der größten Hersteller von Dieselmotoren hat sich der SDAX-Konzern in 160 Jahren Unternehmensgeschichte einen Namen gemacht. Jetzt wollen die Kölner auch bei Verteidigung und Elektrifizierung mitmischen,

    Foto: Henning Kaiser - dpa

    Weltweit als Nummer vier im Bereich der Bau- und Agrarmärkte bekannt, diversifiziert sich Deutz zunehmend weg von Dieseltechnologie und erschließt neue Produktsegmente und Märkte. Mit einer Kombination aus organischem Wachstum und gezielten Akquisitionen will Deutz seine Margen strukturell verbessern.

    Anleger honorieren das in diesem Jahr deutlich. Bei Kursen um die 4 Euro in das Jahr 2025 gestartet, hat sich Deutz zeitweise auf fast 10 Euro verteuert. Nach einem Rücksetzer steht aber immer auf rund 7,70 Euro steht aber immer noch Jahresplus von über 90 Prozent auf dem Kurszettel.

    Die Analysten von Berenberg nehmen Deutz in dieser Woche in die Coverage auf und rufen ein Kursziel von 10 Euro aus. "Das Management hat eine Strategie zur Diversifizierung vom Kerngeschäft Motoren hin zu neuen, margenstärkeren Anwendungen wie Elektromotoren, Generatorsätzen und Verteidigungsanwendungen angestoßen", schreibt Analyst Lasse Stueben.

    Dazu hat Deutz im September die Sobek Group übernommen, einen Spezialisten für hochpräzise elektrische Antriebssysteme, die bei unbemannten Luftfahrtsystemen eingesetzt werden. 

    Deutz

    +2,65 %
    +0,19 %
    -12,51 %
    -14,10 %
    +93,84 %
    +75,36 %
    +47,17 %
    +135,01 %
    -58,13 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

    Deutz strebt ein jährliches Umsatzwachstum von 14 Prozent bis 2030 an und plant, den Umsatz auf 4 Milliarden Euro zu steigern, was auch eine deutliche Verbesserung der EBIT-Marge um 580 Basispunkte auf 10 Prozent umfasst. Besonders im Servicegeschäft, vor allem in Nordamerika, erwartet das Unternehmen weiteres Wachstum.

    Trotz der Herausforderungen in den zyklischen Endmärkten wie Bau und Landwirtschaft sieht Deutz erste Anzeichen einer Stabilisierung. Wichtige Indikatoren wie die Bau-PMIs der EU und Umfragen zur Landmaschinenbranche deuten darauf hin, dass der Tiefpunkt erreicht ist und ein Aufschwung bevorstehen könnte. Diese Stabilisierung könnte sich positiv auf die Nachfrage nach Deutz-Produkten auswirken.

    Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 8 für das Jahr 2026 gehandelt, was unter dem 10-jährigen Durchschnitt von etwa 9 liegt. Analysten sehen jedoch Potenzial für eine höhere Bewertung aufgrund der laufenden Transformation des Unternehmens. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
