Deutlicher Kurssprung bei der Delivery Hero Aktie - 19.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von +3,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,800€, mit einem Plus von +3,86 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der heutige Anstieg bei Delivery Hero konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -28,74 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -8,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Delivery Hero -40,40 % verloren.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,12 % 1 Monat -30,40 % 3 Monate -28,74 % 1 Jahr -55,17 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,02 Mrd. € wert.

Nach dem jüngsten Kursrutsch kann der Dax am Mittwoch weitere Verluste vermeiden. Wenige Stunden vor den Quartalszahlen von Nvidia bleiben die Anleger bei deutschen Aktien aber vorsichtig, denn sie erhoffen sich von dem Chipkonzern nach …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.