Rheinmetall Aktie mit kräftigem Kurssturz -4,74 % - 19.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -4,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,49 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,62 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Anstieg von +179,26 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,89 % 1 Monat +2,38 % 3 Monate +4,62 % 1 Jahr +193,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrutsch der Rheinmetall Aktie, der durch Veränderungen bei Goldman Sachs und geopolitische Entwicklungen beeinflusst wird. Analysten haben die Aktie hochgestuft, was Skepsis auslöst, da die Glaubwürdigkeit der Analysten in Frage gestellt wird. Die DZ Bank hebt den fairen Wert an und sieht Wachstum, während Bedenken über mögliche Marktmanipulation geäußert werden. Die allgemeine Unsicherheit führt zu Gewinnrealisierungen und einem Rückgang des Aktienkurses.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,91 Mrd. € wert.

Im Ergebnis des CMDs sollten in den nächsten Tagen mehrere positive Analystenkommentare folgen mit einer Anhebung von Umsatz- und Gewinntaxen Richtung 2030. Der Konzern peilt für 2030 rund 50 Mrd. € Umsatz an, was einer Verfünffachung gegenüber 2024 …

Die Aktien von Rheinmetall sind am Mittwochmittag zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende August abgesackt. Die Papiere der Düsseldorfer verloren dabei 4,5 Prozent auf 1.639,50 Euro. Die Anteilsscheine des Panzergetriebe-Herstellers Renk und …

Rheinmetall erhält nach dem Kapitalmarkttag kräftigen Rückenwind von Analysten, doch nicht alle Häuser sehen weiteres Kurspotenzial. Einige warnen vor überhöhten Erwartungen und bereits eingepreisten Zielen.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.