Vivendi Aktie weiter auf Talfahrt - -12,24 % - 19.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Vivendi Aktie. Sie fällt um -12,24 % auf 2,5450€. Die Talfahrt der Vivendi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,5450€, mit einem Minus von -12,24 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Vivendi ist ein vielseitiges Medienunternehmen mit starker Marktstellung in Europa, das durch seine Diversifikation und Integration von Inhalten besticht.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Vivendi Verluste von -21,92 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Vivendi Aktie damit um -17,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Vivendi auf -2,35 %.

Vivendi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,20 % 1 Monat -17,99 % 3 Monate -21,92 % 1 Jahr -31,10 %

Informationen zur Vivendi Aktie

Es gibt 1 Mrd. Vivendi Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,62 Mrd. € wert.

Vivendi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vivendi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vivendi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.