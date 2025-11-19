Baidu Aktie fällt auf 99,00€ - 19.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,17 % verliert die Baidu Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,64 %, geht es heute bei der Baidu Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Baidu ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und KI-Technologien spezialisiert hat. Es bietet die Baidu-Suchmaschine, KI-gestützte Sprachassistenten, Cloud-Dienste und autonome Fahrtechnologien an. Als Marktführer in der Internetsuche in China konkurriert es mit Alibaba, Tencent und Google. Baidus Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittlichen KI-Technologien und Investitionen in autonomes Fahren.

Obwohl die Baidu Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,40 %.

Allein seit letzter Woche ist die Baidu Aktie damit um -12,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,76 %. Im Jahr 2025 gab es für Baidu bisher ein Plus von +21,26 %.

Baidu Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,41 % 1 Monat -4,76 % 3 Monate +27,40 % 1 Jahr +21,71 %

Informationen zur Baidu Aktie

Es gibt 278 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,60 Mrd. € wert.

Baidu hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz leicht über den Erwartungen gelegen. Die Aktie zeigt sich dennoch schwankungsanfällig – kommt bald eine Stabilisierung?

Tesla erhält in Arizona eine wichtige Genehmigung für seinen geplanten Robotaxi-Dienst. Doch trotz des Fortschritts bleibt die Konkurrenz aus den USA und China deutlich voraus. Die Aktie verliert nachbörslich.

In den letzten Tagen sind die Aktien von KI-Unternehmen unter Druck geraten. Deutlich wird dies bei den Highflyern der letzten drei Jahre wie Nvidia, die in diesem Zeitraum um über 1.500 % gestiegen ist. Entsprechend hoch ist der Druck im Vorfeld …

Baidu Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baidu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.