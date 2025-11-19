Die Konferenz „Future Design and Artificial Intelligence Liangzhu 2025" endet mit starker internationaler Beteiligung

HANGZHOU, China, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 19. Oktober 2025 richtete die China Academy of Art (CAA) die „2025 Future Design and Artificial Intelligence Liangzhu Conference" aus, die unter dem Motto „Deep Interaction & Paradigm Innovation" (Tiefe Interaktion und Paradigmeninnovation) stand. Mitveranstalter waren die School of Industrial Design der CAA, das Design-AI-Labor (eines der Philosophie- und Sozialwissenschaftlichen Labore des Bildungsministeriums), die Pilotstelle der Provinz Zhejiang für die integrierte Reform von Bildung, Wissenschaft und Technologie, „Industrial Design Can Also Enhance Transformation Capacity through Innovation", die Cumulus Association sowie das International Forum for Design Research (IFDR). „Industrial Design Can Also Enhance Transformation Capacity through Innovation, the Cumulus Association, and the International Forum for Design Research (IFDR)" (Industriedesign kann die Transformationsfähigkeit ebenfalls durch Innovation stärken, die Cumulus Association sowie das International Forum for Design Research). Die Konferenz fand auf dem CAA Liangzhu Campus zusammen mit dem Liangzhu Forum statt. Die thematische Entwicklung der Veranstaltung – von „Design Leadership" (Gestaltungsführung) im Jahr 2023 über „Design Resilience" (Gestaltungsresilienz) im Jahr 2024 bis hin zu „Deep Interaction & Paradigm Innovation" (Tiefe Interaktion und Paradigmeninnovation) im Jahr 2025 – spiegelt die kontinuierliche Auseinandersetzung der School of Industrial Design damit wider, wie die grundlegenden Elemente der Industrieära – etwa Wasser, Elektrizität und Kohle – mit den Daten, Algorithmen und der Rechenleistung des intelligenten Zeitalters zusammenwirken, um die grundlegende Struktur des Alltags neu zu gestalten.

Die Konferenz brachte führende Experten aus Design und Technologie aus aller Welt zusammen, um über menschorientiertes Denken im KI-Zeitalter, Ost-West-Dialoge zur tiefen Interaktion, interdisziplinäre sowie paradigmatische Innovation, mensch-maschinelle Koproduktion sowie neue technologische Entwicklungswege zu sprechen. Zu den Hauptrednern gehörten Lou Yongqi, Fellow der Königlich Schwedischen Akademie der Technikwissenschaften, Präsident der Shanghai University of Engineering Science und Vorsitzender des China National Graduate Education Steering Committee for Design; Han Xu, Vizepräsident der CAA; Tapani Hyvönen, Distinguished Professor an der CAA und ehemaliges Vorstandsmitglied des International Council of Societies of Industrial Design (jetzt die World Design Organization – WDO). Experten wie Yang Huayong, Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und Dekan der Fakultät für Ingenieurwesen der Zhejiang-Universitä, Ji Tie, Dekan der Fakultät für Design an der Universität Hunan und Generalsekretär des Lenkungsausschusses für Industriedesign des Bildungsministeriums, und Zhang Linghao, Präsident der Universität der Künste Nanjing, hielten ebenfalls Vorträge und nahmen an Diskussionen teil.