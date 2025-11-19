Tanken wieder etwas günstiger / Preis für einen Liter Super E10 sinkt im Vergleich zur Vorwoche um 0,4 Cent, Diesel um 0,7 Cent / Rohölnotierungen auf ähnlichem Niveau (FOTO)
München (ots) - Die Kraftstoffpreise haben im Vergleich zur vergangenen Woche
etwas nachgegeben. Wie die aktuelle ADAC Auswertung zeigt, kostet ein Liter
Super E10 im bundesweiten Mittel 1,685 Euro und damit 0,4 Cent weniger als vor
Wochenfrist. Etwas stärker gesunken ist der Dieselpreis: Für einen Liter müssen
die Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit im Schnitt 1,633 Euro bezahlen - ein
Minus von 0,7 Cent.
Der Rohölpreis als wichtigster Faktor für die Entwicklung der Kraftstoffpreise
ist im Wochenvergleich nahezu unverändert: Der Preis für ein Barrel der Sorte
Brent rangiert knapp unter der Marke von 65 US-Dollar. Auch der Euro steht im
Vergleich zum US-Dollar in etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche. Die
Differenz zwischen dem Benzin- und dem Dieselpreis ist nur geringfügig größer
geworden und beträgt derzeit 5,2 Cent je Liter. Zur Erinnerung: Diesel wird um
rund 20 Cent geringer besteuert als Benzin - von diesem Unterschied sind die
aktuellen Spritpreise allerdings weit entfernt.
Der ADAC empfiehlt, abends zu tanken, weil dann die Kraftstoffpreise im Schnitt
bis zu 13 Cent je Liter niedriger sind als morgens. Wer einen Benziner fährt,
sollte zudem Super E10 statt Super E5 tanken - dies spart weitere sechs Cent je
Liter. Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug für Super E10 freigegeben ist, sollte
sich an den Hersteller wenden.
Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die
Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.
Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
http://www.adac.de/tanken .
