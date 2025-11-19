Tanken wieder etwas günstiger / Preis für einen Liter Super E10 sinkt im Vergleich zur Vorwoche um 0,4 Cent, Diesel um 0,7 Cent / Rohölnotierungen auf ähnlichem Niveau (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise haben im Vergleich zur vergangenen Wocheetwas nachgegeben. Wie die aktuelle ADAC Auswertung zeigt, kostet ein LiterSuper E10 im bundesweiten Mittel 1,685 Euro und damit 0,4 Cent weniger als vorWochenfrist. Etwas stärker gesunken ist der Dieselpreis: Für einen Liter müssendie Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit im Schnitt 1,633 Euro bezahlen - einMinus von 0,7 Cent.Der Rohölpreis als wichtigster Faktor für die Entwicklung der Kraftstoffpreiseist im Wochenvergleich nahezu unverändert: Der Preis für ein Barrel der SorteBrent rangiert knapp unter der Marke von 65 US-Dollar. Auch der Euro steht imVergleich zum US-Dollar in etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche. DieDifferenz zwischen dem Benzin- und dem Dieselpreis ist nur geringfügig größergeworden und beträgt derzeit 5,2 Cent je Liter. Zur Erinnerung: Diesel wird umrund 20 Cent geringer besteuert als Benzin - von diesem Unterschied sind dieaktuellen Spritpreise allerdings weit entfernt.Der ADAC empfiehlt, abends zu tanken, weil dann die Kraftstoffpreise im Schnittbis zu 13 Cent je Liter niedriger sind als morgens. Wer einen Benziner fährt,sollte zudem Super E10 statt Super E5 tanken - dies spart weitere sechs Cent jeLiter. Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug für Super E10 freigegeben ist, solltesich an den Hersteller wenden.Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet dieSpritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellenPreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6161842OTS: ADAC