Es klafft noch ein großes Loch

Datadog profitierte zuletzt deutlich von der gesteigerten Kauflaune der Investoren und schaffte es einen Ende 2024 aufgebauten Abwärtstrend Anfang Oktober zu überwinden und direkt in den Bereich eines größeren Kursziels, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 211,92 US-Dollar vorzudringen. Insgesamt verfehlte die Aktie mit einem Jahreshoch bei 201,69 US-Dollar das anvisierte Ziel aber leicht und wurde zur Unterseite zurückgeworfen. Nun stellt sich die Frage, ob die Anfang Oktober gerissene Kurslücke zwischen 159,05 und 177,57 US-Dollar nun vollständig geschlossen wird. Ein äußerst interessantes Setup, sollte der Markt weiter korrigieren.

Ein Tagesschlusskurs unter dem Niveau von mindestens 175,00 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit für einen vollständigen Kurslückenschluss sichtlich erhöhen, Abschläge auf 166,23 und darunter auf 159,05 US-Dollar kämen dann ins Spiel und würden sich für ein entsprechendes Verkaufsengagement anbieten. Die gestern ausgebildete Tageskerze in Form eines Evening-Stars könnte aber den Grundstein für eine temporäre Erholung in Richtung 185,59 und darüber bis maximal auf 191,05 US-Dollar liefern. Im Anschluss wäre dann aber trotzdem im Zuge einer klassischen 123-Konsolidierung ein Kurslückenschluss zu erwarten, sodass die Hauptrichtung weiter gen Süden gerichtet bleibt.

Datadog Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald Datadog unter die Verkaufsmarke von 175,00 US-Dollar zurückfällt, werden zeitnahe Abschläge auf 159,05 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würden sich für ein entsprechendes Engagement auf der Unterseite anbieten. Dies könnte dann beispielsweise durch den Mini Future Short Schein WKN MM7U63 ausgestattet mit einem Hebel von 3,4 geschehen. Hieraus würde die Renditechance satte 35 Prozent bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee betragen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,89 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 182,40 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, zur Orientierung würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 3,87 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte hierbei nur wenige Tage betragen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM7U63 Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 4,32 - 4,46 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 227,2728 US-Dollar Basiswert: Datadog Inc. KO-Schwelle: 200,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,89 Euro Hebel: 3,41 Kurschance: + 35 Prozent Börse Frankfurt

