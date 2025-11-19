Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.11. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.223,36 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,64 %, Siemens Energy +2,81 %, Heidelberg Materials +2,14 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,88 %, MTU Aero Engines -1,36 %, Merck -1,14 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:46) bei 28.741,28 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +4,45 %, Delivery Hero +3,85 %, Knorr-Bremse +3,58 %
Flop-Werte: RENK Group -3,86 %, AUTO1 Group -2,71 %, HENSOLDT -2,19 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.434,31 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +8,74 %, United Internet +2,36 %, IONOS Group +2,31 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,19 %, PNE -2,09 %, SUESS MicroTec -0,93 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.535,99 PKT und verliert bisher -0,12 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,81 %, Banco Santander +1,98 %, BASF +1,93 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,88 %, Koninklijke Ahold Delhaize -2,54 %, Enel -2,34 %
Der ATX steht bei 4.787,11 PKT und gewinnt bisher +1,38 %.
Top-Werte: DO & CO +5,73 %, voestalpine +3,17 %, Wienerberger +2,67 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,52 %, Immofinanz -1,43 %, Verbund Akt.(A) -0,94 %
Der SMI steht bei 12.574,19 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: Geberit +1,37 %, Holcim +1,30 %, Sika +0,69 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,65 %, Givaudan -1,18 %, Partners Group Holding -1,04 %
Der CAC 40 steht bei 7.963,06 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,05 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,15 %, LEGRAND +1,06 %
Flop-Werte: Kering -3,66 %, ENGIE -2,35 %, Thales -2,28 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.687,44 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,16 %, SSAB Registered (A) +1,67 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,74 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,86 %, Alfa Laval -0,74 %, Securitas Shs(B) -0,67 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,24 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,56 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,55 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,44 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,68 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,51 %, Jumbo -0,18 %
