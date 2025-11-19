RENK Group - Aktie stürzt rapide ab - 19.11.2025

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -0,75 % hinnehmen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,86 % verliert die RENK Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 60,09€, mit einem Minus von -3,86 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -3,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,35 %. Im Jahr 2025 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +242,40 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,62 % 1 Monat -2,35 % 3 Monate -0,75 % 1 Jahr +210,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die RENK Group Aktie, die als überbewertet wahrgenommen wird, während die fundamentalen Aussichten als positiv gelten. Trotz guter Unternehmenszahlen reagiert der Kurs nicht entsprechend, was zu Skepsis führt. Einige Mitglieder sind optimistisch und kaufen nach, während andere auf eine mögliche Kurskorrektur hinweisen. Geopolitische Spannungen könnten die Nachfrage nach Rüstungsprodukten erhöhen, was ebenfalls diskutiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,99 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktien von Rheinmetall sind am Mittwochmittag zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende August abgesackt. Die Papiere der Düsseldorfer verloren dabei 4,5 Prozent auf 1.639,50 Euro. Die Anteilsscheine des Panzergetriebe-Herstellers Renk und …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.