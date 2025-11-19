Geophysikalische Messung im Projekt Swan Lake hat begonnen

18. November 2025 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) (das „Unternehmen“ oder „Arctic Minerals“) freut sich, ein Update zu seinen Explorationsarbeiten im aussichtsreichen Kupfer-Gold-Projekt Swan Lake in Schweden („Swan Lake“ oder das „Projekt“) zu veröffentlichen. Die bis dato vom Unternehmen durchgeführten Feldarbeiten und geophysikalischen Untersuchungen haben dem Projekt großes Potenzial bescheinigt und nun wurde eine geophysikalische Folgemessung eingeleitet.

Das Projekt Swan Lake befindet sich in der Provinz Norrbotten in Schweden, einer der führenden Bergbauregionen. Das Land zählt derzeit in puncto Bergbau zu den größten Volkswirtschaften Europas. Das Projekt erstreckt sich über eine Pachtfläche von 218 km2 mit erteilten Konzessionsrechten und befindet sich im Vulkansteingürtel Norrbotten, der im Proterozoikum entstanden ist. Das Projektgelände liegt zwischen den riesigen kupfer- und goldführenden Porphyrlagerstätten („PCG“) Aitik und Laver, die der Firma Boliden gehören. Die bereits seit dem Jahr 1968 betriebene Mine Aitik zählt zu den größten Kupferproduzenten Europas.

Highlights

- Eine Gradient-Array-IP-Messung (Induzierte Polarisation) wurde eingeleitet und soll planmäßig bis Ende November 2025 abgeschlossen sein.

- Anschließend soll eine zusätzliche Dipol-Dipol-IP-Messung zur genaueren Bestimmung von Zielzonen für nachfolgende Testbohrungen folgen.

Beachtliches Explorationspotenzial wurde nachgewiesen

- PCG-Mineralsysteme begünstigen die Ausbildung sehr großer Lagerstätten innerhalb der jeweiligen Mineralregionen und stellen die wichtigste Quelle für die Förderung von Kupfer weltweit dar.

- Das Projekt zeichnet sich durch ein großformatiges Alterierungssystem aus, dessen Abgrenzungen sich über zig Quadratkilometer erstrecken.

- Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden hier Anomalien mit hohen und geringen Magnetfeldwerten aufgefunden, die mit kupfer- und goldführenden Quarzgangsystemen vergesellschaftet sind.

- Bei einem historischen Dumortierit-Steinbruch auf dem Projektgelände dürfte es sich um einen fortgeschrittenen Alterierungsbereich in den oberen Anteilen eines porphyrischen Epithermalsystems handeln.