Reiche verteidigt möglichen Covestro-Deal

goldenshare schrieb 14.11.25, 10:20

Düsseldorf, Berlin. Die Übernahme des Kunststoffherstellers Covestro durch den Staatskonzern Adnoc aus den Emiraten wird von den Kontrollbehörden voraussichtlich zeitnah freigegeben. Schon am

Freitag könne die EU-Kommission nach zähen Verhandlungen mit den Arabern der Transaktion unter Auflagen zustimmen. Die Bundesregierung plane ebenfalls die Erlaubnis, womöglich schon in der kommenden Woche. Beides erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Auch in Regierungskreisen wurde mit einer Freigabe gerechnet.

Damit würde die rund zwölf Milliarden Euro schwere Übernahme die entscheidenden behördlichen Hürden nehmen und könnte wie geplant noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bei dem Deal handelt es sich um die bisher größte Übernahme eines deutschen Konzerns durch ein arabisches Staatsunternehmen.

Zuständig für das deutsche Prüfverfahren ist das Bundeswirtschaftsministerium. Dessen Chefin Katherina Reiche (CDU) reist in den kommenden Tagen an den Persischen Golf. Geplant ist unter anderem ein Austausch mit der Führungsspitze von Adnoc in Abu Dhabi.



Im Zusammenhang mit dem Besuch könnte die Freigabe des Verkaufs bekannt gegeben werden, hieß es in den Kreisen. Auch Covestro-Chef Markus Steilemann werde kommende Woche in Abu Dhabi sein.

Das Wirtschaftsministerium hat geprüft, ob der Deal gegen Sicherheitsinteressen Deutschlands verstößt. Das sieht das Investitionskontrollverfahren bei derartigen Übernahmen vor. Sollte es zur Freigabe kommen, hat es keine Einwände seitens der Bundesregierung gegeben.

Die an Öl und Gas reichen Emirate sind ein wichtiger Handelspartner für Deutschland, vor allem mit Blick auf die Energieversorgung. Bei den Gesprächen soll es auch um die weitere Zusammenarbeit beider Länder gehen.



Bereits am Freitag werde die EU-Kommission der Transaktion zustimmen, sagten zwei Insider dem Handelsblatt. Vorangegangen war eine monatelange Auseinandersetzung mit den Vertretern von Adnoc. Die Brüsseler Behörde hatte Bedenken angemeldet, zahlreiche interne Dokumente bei dem Ölkonzern angefordert und zwischenzeitlich die Prüfung ausgesetzt.



Die Araber hatten sich öffentlich über die intensive Kontrolle beschwert und das Informationsbegehren der Kommission als „unverhältnismäßig und invasiv“ bezeichnet. Anschließend hatten sich die Gemüter wieder beruhigt.



Adnoc-Topmanager Klaus Fröhlich, der die Expansion der Araber mitverantwortet, hatte dem Handelsblatt Ende September gesagt: „Es muss eine Balance geben zwischen berechtigten Auflagen und überzogenen Forderungen. Und natürlich gibt es auch für uns eine Grenze.“



EU störte sich an unbegrenzten Staatsgarantien

Es ging dabei nicht um Kartellbedenken der Behörde. Die spielen bei dem Deal keine Rolle, weil Adnoc weder in Europa noch in den Kunststoffmärkten von Covestro tätig ist. Die EU orientierte sich an ihrer sogenannten Drittstaaten-Subventionsverordnung. Sie soll verhindern, dass nicht zur EU gehörende Staaten ihre finanzielle Macht zum Nachteil des Wettbewerbs in Europa einsetzen.

Dies könnte etwa dann der Fall sein, wenn EU-Tochtergesellschaften außereuropäischer Staatskonzerne Subventionen bekämen oder sich über Garantien vergleichsweise günstiger finanzieren könnten. Dieser Verdacht besteht bei Adnoc als künftigem Besitzer von Covestro. Denn der im Besitz der reichen Emirate befindliche Konzern ist keinerlei Insolvenzgefahr ausgesetzt.

Im Oktober hat Adnoc dann Vorschläge für Konzessionen in Brüssel eingebracht, vor allem, was die unbegrenzten Staatsgarantien angeht. Dazu gehörte die Änderung der eigenen Satzung. Auch hätten die Araber zugesichert, das geistige Eigentum von Covestro in Europa zu belassen, was einer weiteren Forderung aus Brüssel entsprach.



Nach der Freigabe der Übernahme können Adnoc und Covestro mit der konkreten Ausgestaltung beginnen. Grundsätzlich streben die Araber an, das Leverkusener Unternehmen von der Börse zu nehmen. Covestro würde dann in die in Abu Dhabi ansässige XRG-Holding eingegliedert.

XRG ist das Investmentvehikel von Adnoc, mit dem die Araber in Zukunftsgeschäfte abseits von Öl investieren: Chemie, erneuerbare Energie und Gas. Dort soll Covestro die Rolle einer Plattform für die weitere Expansion im weltweiten Kunststoffgeschäft einnehmen. Das sieht die Anfang Oktober 2024 geschlossene Investitionsvereinbarung zwischen beiden Unternehmen vor.

In der XRG-Führung verantwortet seit Mitte des Jahres der deutsche Energiemanager Rainer Seele das Chemiegeschäft. In Branchenkreisen wird davon ausgegangen, dass er nach erfolgreicher Übernahme in den Aufsichtsrat von Covestro einziehen wird.



Seele war bis 2015 Chef des deutschen Öl- und Gasförderers Wintershall und danach bis 2021 Chef des österreichischen Energiekonzerns OMV. Adnoc ist an der OMV mit rund einem Viertel beteiligt. Beide Firmen haben jüngst ihre Petrochemietöchter fusioniert und in ein Joint Venture eingebracht.



https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemie-bruessel-und-berlin-wollen-covestro-verkauf-an-adnoc-wohl-freigeben/100174430.html