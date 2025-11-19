    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCovestro AktievorwärtsNachrichten zu Covestro

    Wirtschaft

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reiche verteidigt möglichen Covestro-Deal

    Wirtschaft - Reiche verteidigt möglichen Covestro-Deal
    Foto: Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro verteidigt. "Es geht um das Sichern von Arbeitsplätzen und eines starken Unternehmens", sagte Reiche den Sendern RTL und ntv. Der Deal wäre der erste Kauf eines Dax-Konzerns durch ein staatliches Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

    Reiche wies Kritik zurück, der Einstieg könne einen Ausverkauf deutscher Industrie bedeuten. Die Branche leide seit Jahren unter hohen Energiepreisen, Bürokratie und langen Genehmigungsprozessen. Ein internationaler Partner sei daher "ein Riesenerfolg".

    Die auf sieben Jahre begrenzten Standortgarantien sieht Reiche gelassen: "Keine Regierung der Welt kann sagen, was in acht oder zehn Jahren ist." Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten großes Interesse am Industriestandort Deutschland und brächten dem Unternehmen "hohen Respekt" entgegen. Deutschland werde als Investitionsstandort daher wieder attraktiver - Covestro werde "nicht der letzte Fall" sein.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Covestro - 606214 - DE0006062144

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Covestro. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Übernahme von Covestro durch das Staatsunternehmen Adnoc, die in den kommenden Wochen durch behördliche Genehmigungen abgeschlossen werden soll. Die Aktienkurse liegen derzeit unter dem Übernahmepreis, was auf Unsicherheiten bezüglich der behördlichen Freigaben und der finalen Umsetzung hinweist. Investoren analysieren die Kursentwicklung, Bewertung, die Chancen auf eine Auszahlung von 62 Euro sowie die Risiken und Renditen im Zusammenhang mit der Transaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Covestro eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Reiche verteidigt möglichen Covestro-Deal Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro verteidigt. "Es geht um das Sichern von Arbeitsplätzen und eines starken …