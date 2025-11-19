Primark zurück auf Wachstumskurs in Deutschland (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Associated British Foods Associated British Foods +0,83 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 28.04.25, 15:00

Rostock/Essen (ots) -Primark hat heute im Ostsee Park bei Rostock erstmals seitfünf Jahren eine neue Filiale in Deutschland eröffnet. Damit verfügt dasUnternehmen in Deutschland über insgesamt 28 Verkaufsstätten. "Der neue Storesteht sinnbildlich für denWendepunkt, den unser Unternehmen erreicht hat. Durch eine strategischeNeuausrichtung sind wir wieder näher an den Bedürfnissen der Kundinnen undKunden und im Ergebnis wirtschaftlich erfolgreich", erklärte SandraLuxem-Bremen, Geschäftsführerin Primark Deutschland und Österreich.Die Geschäftsführerin verwies in einem Mediengespräch anlässlich der Eröffnungin Rostock auf den Konsolidierungsprozess des Unternehmens in den vergangenenJahren.So hat die Unternehmensleitung in den vergangenen drei Jahren durchFilialschließungen und ein auf kompaktere Verkaufsflächen ausgerichtetesStore-Format die Ertragskraft deutlich gesteigert: "Wir haben uns erfolgreichneu aufgestellt", so Luxem-Bremen. "Dasgilt für Sortiment und Kollektion, für die regionale Verteilung innerhalbDeutschlands wie auch die Anpassung an lokale Bedürfnisse".Deutschlandgeschäft wieder profitabel und mit klarem Fokus auf künftigesWachstumEine der entscheidenden Kennzahlen für Primark ist dieVerkaufsflächenproduktivität. Siemisst, wie effizient unsere Stores arbeiten, indem der Umsatz ins Verhältniszur Verkaufsfläche gesetzt wird. Im Zuge der Restrukturierung des deutschenFilialnetzes konnte Primark eine deutlich verbesserte Flächenproduktivität undzudem eine höhere Profitabilität erreichen. "Das ist das Resultat unsereskonsequentenTransformationsprozesses: strategische regionale Ausdehnung, kleinereVerkaufsflächen,klarerer Sortimentsfokus, stärkere Kundenorientierung und der Mut, neue Wege zugehen",so Luxem-Bremen.Neben Rostock hat die Unternehmensleitung zwei weitere Eröffnungen im deutschenMarkt angekündigt: im Dezember 2025 in Regensburg, sowie zu einem späterenZeitpunkt in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Insgesamt entstehen durch die dreineuen Standorte rund150 weitere Arbeitsplätze. Die geschätzten Gesamtausgaben(CapEx) für die drei neuendeutschen Stores belaufen sich auf über 12,5Millionen Euro.Kompakter, fokussierter, näher dranDer neue Store im Ostsee Park in Lambrechtshagen umfasst rund 2.800Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Sortiment: Damen-, Herren- und Kindermode,ergänzt um Accessoires, Beautyprodukte und Reiseartikel. Auch die beliebtenhochwertigen Linien "The Edit" für Damen und Herren gehören zum Angebot.Moderne Kassenlösungen - darunter Self-Checkout und barrierefreie Stationen -sowie die Wiederverwendung vorhandener Einrichtungselemente zeigen, wie PrimarkKundenerlebnis und Ressourcenschonung zusammenbringt.Der Standort ist im Sinne eines kleineren Store-Formats gestaltet: kompaktereFlächen, übersichtliche Sortimentsführung und moderne Ausstattung sorgen fürein angenehmes, effizientes Einkaufserlebnis. Die kleineren Stores verfügenüber ein ebenerdiges Layout, was die Zugänglichkeit verbessert und den Bedarfan Aufzügen, Rolltreppen und Treppenreduziert. Gleichzeitig werdenUmkleidekabinen und Kassenbereiche effizienter genutzt. Zudem agiert Primarkmit dem kleineren Store-Format wirtschaftlich effizienter.Wachstum mit AugenmaßMit der Entscheidung für Standorte wie Rostock, Regensburg und Mülheim-Kärlichunterstreicht Primark seinen Anspruch, in Deutschland gezielt und differenziertzuwachsen. Das Unternehmen setzt bewusst auf einen Mix aus Innenstadtlagen undguterreichbaren Standorten im direkten Lebensumfeld der Menschen, immer dort,wo Bedarf und Nachfrage zusammenkommen."Wir glauben an den stationären Handelund an das Potenzial des deutschen Markts", so Luxem-Bremen weiter. "Rostockmarkiert den Anfang einer neuen Wachstumsphase."Pressekontakt:Karolina KlingenbergLeiterin Unternehmenskommunikation Primark Deutschland & ÖsterreichE-Mail: mailto:presse@primark.de