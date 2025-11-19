    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssociated British Foods AktievorwärtsNachrichten zu Associated British Foods
    Primark zurück auf Wachstumskurs in Deutschland (FOTO)

    Rostock/Essen (ots) -

    Primark hat heute im Ostsee Park bei Rostock erstmals seit
    fünf Jahren eine neue Filiale in Deutschland eröffnet. Damit verfügt das
    Unternehmen in Deutschland über insgesamt 28 Verkaufsstätten. "Der neue Store
    steht sinnbildlich für den
    Wendepunkt, den unser Unternehmen erreicht hat. Durch eine strategische
    Neuausrichtung sind wir wieder näher an den Bedürfnissen der Kundinnen und
    Kunden und im Ergebnis wirtschaftlich erfolgreich", erklärte Sandra
    Luxem-Bremen, Geschäftsführerin Primark Deutschland und Österreich.
    Die Geschäftsführerin verwies in einem Mediengespräch anlässlich der Eröffnung
    in Rostock auf den Konsolidierungsprozess des Unternehmens in den vergangenen
    Jahren.
    So hat die Unternehmensleitung in den vergangenen drei Jahren durch
    Filialschließungen und ein auf kompaktere Verkaufsflächen ausgerichtetes
    Store-Format die Ertragskraft deutlich gesteigert: "Wir haben uns erfolgreich
    neu aufgestellt", so Luxem-Bremen. "Das
    gilt für Sortiment und Kollektion, für die regionale Verteilung innerhalb
    Deutschlands wie auch die Anpassung an lokale Bedürfnisse".

    Deutschlandgeschäft wieder profitabel und mit klarem Fokus auf künftiges
    Wachstum
    Eine der entscheidenden Kennzahlen für Primark ist die
    Verkaufsflächenproduktivität. Sie
    misst, wie effizient unsere Stores arbeiten, indem der Umsatz ins Verhältnis
    zur Verkaufsfläche gesetzt wird. Im Zuge der Restrukturierung des deutschen
    Filialnetzes konnte Primark eine deutlich verbesserte Flächenproduktivität und
    zudem eine höhere Profitabilität erreichen. "Das ist das Resultat unseres
    konsequenten
    Transformationsprozesses: strategische regionale Ausdehnung, kleinere
    Verkaufsflächen,
    klarerer Sortimentsfokus, stärkere Kundenorientierung und der Mut, neue Wege zu
    gehen",
    so Luxem-Bremen.
    Neben Rostock hat die Unternehmensleitung zwei weitere Eröffnungen im deutschen
    Markt angekündigt: im Dezember 2025 in Regensburg, sowie zu einem späteren
    Zeitpunkt in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Insgesamt entstehen durch die drei
    neuen Standorte rund150 weitere Arbeitsplätze. Die geschätzten Gesamtausgaben
    (CapEx) für die drei neuendeutschen Stores belaufen sich auf über 12,5
    Millionen Euro.

    Kompakter, fokussierter, näher dran
    Der neue Store im Ostsee Park in Lambrechtshagen umfasst rund 2.800
    Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Sortiment: Damen-, Herren- und Kindermode,
    ergänzt um Accessoires, Beautyprodukte und Reiseartikel. Auch die beliebten
    hochwertigen Linien "The Edit" für Damen und Herren gehören zum Angebot.
    Moderne Kassenlösungen - darunter Self-Checkout und barrierefreie Stationen -
    sowie die Wiederverwendung vorhandener Einrichtungselemente zeigen, wie Primark
    Kundenerlebnis und Ressourcenschonung zusammenbringt.
    Der Standort ist im Sinne eines kleineren Store-Formats gestaltet: kompaktere
    Flächen, übersichtliche Sortimentsführung und moderne Ausstattung sorgen für
    ein angenehmes, effizientes Einkaufserlebnis. Die kleineren Stores verfügen
    über ein ebenerdiges Layout, was die Zugänglichkeit verbessert und den Bedarf
    an Aufzügen, Rolltreppen und Treppenreduziert. Gleichzeitig werden
    Umkleidekabinen und Kassenbereiche effizienter genutzt. Zudem agiert Primark
    mit dem kleineren Store-Format wirtschaftlich effizienter.

    Wachstum mit Augenmaß
    Mit der Entscheidung für Standorte wie Rostock, Regensburg und Mülheim-Kärlich
    unterstreicht Primark seinen Anspruch, in Deutschland gezielt und differenziert
    zuwachsen. Das Unternehmen setzt bewusst auf einen Mix aus Innenstadtlagen und
    guterreichbaren Standorten im direkten Lebensumfeld der Menschen, immer dort,
    wo Bedarf und Nachfrage zusammenkommen."Wir glauben an den stationären Handel
    und an das Potenzial des deutschen Markts", so Luxem-Bremen weiter. "Rostock
    markiert den Anfang einer neuen Wachstumsphase."

    Pressekontakt:

    Karolina Klingenberg
    Leiterin Unternehmenskommunikation Primark Deutschland & Österreich
    E-Mail: mailto:presse@primark.de



