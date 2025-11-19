Primark zurück auf Wachstumskurs in Deutschland (FOTO)
Rostock/Essen (ots) -
Primark hat heute im Ostsee Park bei Rostock erstmals seit
fünf Jahren eine neue Filiale in Deutschland eröffnet. Damit verfügt das
Unternehmen in Deutschland über insgesamt 28 Verkaufsstätten. "Der neue Store
steht sinnbildlich für den
Wendepunkt, den unser Unternehmen erreicht hat. Durch eine strategische
Neuausrichtung sind wir wieder näher an den Bedürfnissen der Kundinnen und
Kunden und im Ergebnis wirtschaftlich erfolgreich", erklärte Sandra
Luxem-Bremen, Geschäftsführerin Primark Deutschland und Österreich.
Die Geschäftsführerin verwies in einem Mediengespräch anlässlich der Eröffnung
in Rostock auf den Konsolidierungsprozess des Unternehmens in den vergangenen
Jahren.
So hat die Unternehmensleitung in den vergangenen drei Jahren durch
Filialschließungen und ein auf kompaktere Verkaufsflächen ausgerichtetes
Store-Format die Ertragskraft deutlich gesteigert: "Wir haben uns erfolgreich
neu aufgestellt", so Luxem-Bremen. "Das
gilt für Sortiment und Kollektion, für die regionale Verteilung innerhalb
Deutschlands wie auch die Anpassung an lokale Bedürfnisse".
Deutschlandgeschäft wieder profitabel und mit klarem Fokus auf künftiges
Wachstum
Eine der entscheidenden Kennzahlen für Primark ist die
Verkaufsflächenproduktivität. Sie
misst, wie effizient unsere Stores arbeiten, indem der Umsatz ins Verhältnis
zur Verkaufsfläche gesetzt wird. Im Zuge der Restrukturierung des deutschen
Filialnetzes konnte Primark eine deutlich verbesserte Flächenproduktivität und
zudem eine höhere Profitabilität erreichen. "Das ist das Resultat unseres
konsequenten
Transformationsprozesses: strategische regionale Ausdehnung, kleinere
Verkaufsflächen,
klarerer Sortimentsfokus, stärkere Kundenorientierung und der Mut, neue Wege zu
gehen",
so Luxem-Bremen.
Neben Rostock hat die Unternehmensleitung zwei weitere Eröffnungen im deutschen
Markt angekündigt: im Dezember 2025 in Regensburg, sowie zu einem späteren
Zeitpunkt in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Insgesamt entstehen durch die drei
neuen Standorte rund150 weitere Arbeitsplätze. Die geschätzten Gesamtausgaben
(CapEx) für die drei neuendeutschen Stores belaufen sich auf über 12,5
Millionen Euro.
Kompakter, fokussierter, näher dran
Der neue Store im Ostsee Park in Lambrechtshagen umfasst rund 2.800
Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Sortiment: Damen-, Herren- und Kindermode,
ergänzt um Accessoires, Beautyprodukte und Reiseartikel. Auch die beliebten
hochwertigen Linien "The Edit" für Damen und Herren gehören zum Angebot.
Moderne Kassenlösungen - darunter Self-Checkout und barrierefreie Stationen -
sowie die Wiederverwendung vorhandener Einrichtungselemente zeigen, wie Primark
Kundenerlebnis und Ressourcenschonung zusammenbringt.
Der Standort ist im Sinne eines kleineren Store-Formats gestaltet: kompaktere
Flächen, übersichtliche Sortimentsführung und moderne Ausstattung sorgen für
ein angenehmes, effizientes Einkaufserlebnis. Die kleineren Stores verfügen
über ein ebenerdiges Layout, was die Zugänglichkeit verbessert und den Bedarf
an Aufzügen, Rolltreppen und Treppenreduziert. Gleichzeitig werden
Umkleidekabinen und Kassenbereiche effizienter genutzt. Zudem agiert Primark
mit dem kleineren Store-Format wirtschaftlich effizienter.
Wachstum mit Augenmaß
Mit der Entscheidung für Standorte wie Rostock, Regensburg und Mülheim-Kärlich
unterstreicht Primark seinen Anspruch, in Deutschland gezielt und differenziert
zuwachsen. Das Unternehmen setzt bewusst auf einen Mix aus Innenstadtlagen und
guterreichbaren Standorten im direkten Lebensumfeld der Menschen, immer dort,
wo Bedarf und Nachfrage zusammenkommen."Wir glauben an den stationären Handel
und an das Potenzial des deutschen Markts", so Luxem-Bremen weiter. "Rostock
markiert den Anfang einer neuen Wachstumsphase."
Pressekontakt:
Karolina Klingenberg
Leiterin Unternehmenskommunikation Primark Deutschland & Österreich
E-Mail: mailto:presse@primark.de
