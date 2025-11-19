JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Microsoft mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Auf der jährlichen Unternehmenskonferenz "Ignite" habe der Softwarekonzern ein Konzept von Pionierunternehmen vorgestellt, die ihre Geschäftstätigkeit neu dächten und Künstliche Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt stellten, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und die Produktivität zu steigern, schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Ein Konferenzteilnehmer habe die Quintessenz der Veranstaltung treffend auf den Punkt gebracht, dass Microsoft hier anders als andere Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz verfolge./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:25 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 425,1EUR auf Tradegate (19. November 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 575

Kursziel alt: 575

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



