JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe 2025 in einem schwierigen Umfeld Fortschritte gemacht, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag. Dort stehe Valeo vor der Herausforderung, Ziele vorzustellen, die realistisch seien und gleichzeitig das Verbesserungspotenzial beleuchteten. Größere Überraschungen erwartet sie nicht./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 12,09EUR auf Tradegate (19. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,35

Kursziel alt: 10,35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

