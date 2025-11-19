Bullish liefert ab – Aktie steigt nach Quartalszahlen

Bullish hat am Mittwoch deutlich bessere Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt als erwartet. Das Unternehmen meldete Rekordwerte bei Umsatz, Ebitda und Nettogewinn – und schickte seine Aktie im vorbörslichen Handel um 3,20 Prozent nach oben. Auf Monatssicht bleibt die Aktie über 34 Prozent im Minus.

Der bereinigte Umsatz stieg im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 76,5 Millionen US-Dollar, nach 44,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024. Analysten hatten zuvor mit einem deutlich geringeren Wert gerechnet. Die starke Entwicklung unterstreicht die wachsende Rolle von Bullish als Infrastruktur- und Datenanbieter für institutionelle Marktteilnehmer im Digital-Asset-Sektor.

Das Aushängeschild des Quartals war das Segment Subscription, Services & Other (SS&O): Die Erlöse schossen auf 49,3 Millionen US-Dollar – mehr als viermal so viel wie die 11,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Gleichzeitig blieb das Transaktionsgeschäft dagegen unter Druck. Die bereinigten Transaktionserlöse fielen von 32,9 Millionen US-Dollar auf 26,7 Millionen US-Dollar.

Profitabilität steigt deutlich

Der bereinigte EBITDA kletterte auf 28,6 Millionen US-Dollar, nach 7,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Beim Nettoergebnis gelang eine spektakuläre Trendwende: Von einem Verlust von 67,3 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal zu einem Gewinn von 18,5 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie belief sich wie im Vorjahr auf 0,10 US-Dollar und entsprach damit den Analystenschätzungen.

CEO Tom Farley zeigte sich entsprechend optimistisch: "Bullish hatte ein äußerst erfolgreiches drittes Quartal. Wir haben unser Krypto-Optionsgeschäft und den US-Spotmarkt gestartet, neue institutionelle Kunden gewonnen und unser Index- und Liquiditätsgeschäft signifikant ausgebaut."

Handelsvolumina steigen dank neuer Produkte

Ein wesentlicher Treiber des Wachstums war der Ausbau des Produktportfolios. Das neu eingeführte Krypto-Optionsangebot wurde schnell angenommen: Bullish verzeichnete bereits über 1 Milliarde US-Dollar an Handelsvolumen. Auch der Start des US-Spotmarktes nach Erhalt der New Yorker BitLicense im September 2025 eröffnet dem Unternehmen Zugang zu einem hochregulierten und lukrativen Marktsegment.

CFO David Bonanno verwies zudem auf die Dynamik in den ersten Wochen des vierten Quartals: "Unser neues Optionsprodukt hat bereits die Marke von 1 Milliarde US-Dollar übertroffen. Das Spot-Handelsvolumen liegt im Quartal-bis-Datum 77 Prozent über dem Niveau von Q3."

Marktanteile im Index- und Liquiditätsgeschäft wachsen

Bullish stärkt zudem seine Stellung im Geschäft mit Krypto-Indexprodukten. Fünf der sechs zuletzt in den USA gestarteten Spot-ETPs basieren auf Indizes aus der CoinDesk-Familie, die zum Unternehmen gehört. Gleichzeitig gewann Bullish sechs Benchmark-Switches gegen Wettbewerber.

Auch im Bereich Liquiditätsservices expandiert das Unternehmen weiter: Neue Partnerschaften mehr als verdoppelten sich gegenüber dem zweiten Quartal, ein Trend, der sich laut Management aktuell fortsetzt.

Ausblick für das vierte Quartal 2025

Für das laufende Quartal erwartet Bullish einen Umsatz von 47 bis 53 Millionen US-Dollar im Bereich Subscription, Services & Other sowie bereinigte operative Aufwendungen zwischen 48 und 50 Millionen US-Dollar.

Das Management betonte, dass die kontinuierliche Diversifizierung der Geschäftsbereiche – von Handel und Indizes über Datenangebote bis hin zu Liquiditätsservices – ein wesentlicher Treiber für eine langfristig profitable Entwicklung bleibt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 37,76USD auf NYSE (19. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



