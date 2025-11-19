Dieser neue Atomdeal setzt ein machtvolles Signal für die Energiezukunft

Oklo und Siemens Energy haben einen verbindlichen Vertrag geschlossen, der die Entwicklung und Lieferung des kompletten Stromumwandlungssystems für den ersten Aurora-Reaktor regelt. Mit der Vereinbarung beginnt Siemens Energy sofort mit Konstruktion und Design, um lange Vorlaufzeiten bei kritischen Bauteilen zu verkürzen und die Fertigung frühzeitig anzustoßen. Beide Unternehmen verbinden so Oklos Know-how in moderner Spaltungstechnologie mit den bewährten Turbinen- und Generatoranlagen von Siemens Energy.

Industriestandard trifft neue Nukleartechnologie

Der Vertrag umfasst die detaillierte Auslegung einer kondensierenden Dampf­turbine des Typs SST-600, eines Generators des Modells SGen-100A sowie aller zugehörigen Module. Diese Systeme bilden einen zentralen Baustein, um den Aurora-Reaktor am Idaho National Laboratory (INL) in Betrieb zu bringen. Da Standort und Brennstoff bereits gesichert sind, reduziert die Beschaffung der Stromumwandlungstechnik das Risiko in der Lieferkette und stabilisiert den Produktionsplan.

Stimmen aus dem Projekt

Tobias Panse, Senior Vice President bei Siemens Energy, sagt: "Siemens Energy und Oklo werden die beste Lösung für die Stromversorgung entwickeln. Wir bieten erstklassige Lösungen für eine zuverlässige Stromversorgung mit höchster Effizienz. Die kleinen modularen Reaktorlösungen von Oklo sind ideal für Unternehmen mit hohem Strombedarf. Diese Vereinbarung lässt unsere Partnerschaft Wirklichkeit werden."



Alex Renner, Chief Product Officer von Oklo, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit Siemens Energy, einem weltweit führenden Unternehmen der Branche und wichtigen strategischen Partner, zusammenzuarbeiten. Die inhärente Sicherheit von Aurora ermöglicht es uns, bewährte, kommerziell verfügbare Energiesysteme wie die Turbinentechnologie von Siemens Energy zu nutzen. Diese Designphilosophie verkürzt die Zeitpläne, senkt die Kosten und macht fortschrittliche Kernenergie zu einem einsetzbaren Produkt. Wir glauben, dass dies ein historischer Schritt für die fortschrittliche Kernkraftindustrie ist – ein realer Kauf, der den Fortschritt in Richtung Einsatz und Betrieb demonstriert."

Basis für Skalierung weltweit

Die Kooperation beschleunigt den Markteintritt des Aurora-Reaktors und stärkt gleichzeitig die Position von Siemens Energy im Geschäft mit Turbinentechnologie für neue emissionsarme Projekte. Beide Partner legen damit den Grundstein für weitere Anlagen über das INL-Projekt hinaus und unterstreichen ihren Anspruch, verlässliche, kohlenstoffarme Energie global verfügbar zu machen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion