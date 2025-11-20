Nicht Nvidia: Fed als erster Dominostein? Uneinigkeit beim weiteren Zinskurs!

Während die Fed im Oktober zwar eine Reduzierung des Leitzinsbandes auf 3,75 bis 4 Prozent beschlossen hat, zeigen die internen Diskussionen ein deutlich breiteres Spektrum an Meinungen. Einige Mitglieder sahen die Abkühlung am Arbeitsmarkt als akutes Risiko und plädierten für einen weiteren Schritt nach unten. Andere wiederum warnten, dass eine zu schnelle Lockerung die noch hartnäckige Inflation gefährlich unterschätzen könnte. Eine größere Gruppe sprach sich dafür aus, den aktuellen Kurs bis Jahresende unverändert zu lassen.

Die jüngsten Protokolle der US-Notenbank liefern Zündstoff für die Märkte: In der Sitzung im Oktober war sich das geldpolitische Komitee alles andere als einig über den richtigen Kurs – und insbesondere über die Frage, ob nach der Senkung im Oktober eine weitere Zinssenkung im Dezember überhaupt sinnvoll ist.

Besonders brisant: Die Protokolle verdeutlichen, dass selbst für die Dezember-Sitzung keinerlei Konsens absehbar ist. Die Positionen reichen von Forderungen nach einer zusätzlichen Senkung bis hin zu der Einschätzung, dass der aktuelle Kurs bereits ausreichend Lockerung bietet. Notenbankchef Jerome Powell hatte unmittelbar nach der Sitzung bereits signalisiert, dass eine weitere Zinssenkung alles andere als garantiert sei – ein Signal, das die Märkte zuvor ignoriert hatten.

Erschwert wurden die Beratungen durch den wochenlangen Regierungsstillstand in Washington, der wichtige Wirtschaftsdaten ausbremste und die Entscheidungsgrundlage der Fed erheblich verdünnte. Zudem spielte auch die Bilanzpolitik eine Rolle: Das Gremium einigte sich darauf, das Abschmelzen der Anleihebestände im Dezember zu stoppen, nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehr als 2,5 Billionen US-Dollar reduziert wurden.

Eines steht nach der Veröffentlichung fest: Die Fed bleibt tief gespalten – und für Anleger wird der Dezember zu einem der spannendsten geldpolitischen Termine des Jahres.

Die Veröffentlichung der Protokolle hatte am Mittwoch zunächst keine nennenswerten Auswirkungen auf die US-Märkte. Im Gegenteil: US-Aktienfutures stehen nach den deutlich besseren als erwarteten Nvidia-Zahlen allesamt im Plus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



