    Nvidia-Traumzahlen lösen Rallye bei asiatischen Chip-Aktien aus

    Nvidias starke Zahlen lösen in Asien eine neue Chiprallye aus. SK Hynix, Samsung und TSMC steigen kräftig, während die robuste Chip-Nachfrage die Sorgen vor einer Ki-Blase vorerst dämpft.

    Asien - Nvidia-Traumzahlen lösen Rallye bei asiatischen Chip-Aktien aus
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Die Anleger in Asien greifen wieder beherzt zu Halbleiterwerten. Nach den besser als erwarteten Zahlen von Nvidia zogen am Donnerstag zahlreiche Chipaktien in Seoul, Taipeh und Tokio deutlich an. Der US-Konzern übertraf im dritten Quartal die Prognosen und kündigte für das laufende Vierteljahr zudem höhere Umsätze an – ein starkes Signal für die anhaltende Dynamik im KI-Sektor.

    Besonders kräftig legten die südkoreanischen Speicherhersteller zu. SK Hynix, der wichtigste Lieferant von Hochgeschwindigkeitsspeichern für Nvidias KI-Chips, kletterte um rund 4 Prozent. Samsung Electronics folgte mit einem ähnlich starken Plus. Der Konzern investiert massiv, um im zukunftsträchtigen HBM-Markt verlorenen Boden gutzumachen und zusätzliche Aufträge von Nvidia zu sichern.

    In Taiwan stiegen TSMC um 4 Prozent. Der weltgrößte Auftragsfertiger produziert den Großteil der Nvidia-Designs und gilt somit als zentraler Profiteur des KI-Hardwarebooms. Auch Foxconn, das Serverinfrastruktur für rechenintensive KI-Anwendungen baut, legte mehr als 3 Prozent zu.

    Die starken Kursanstiege folgten auf Nvidias beeindruckendes Zahlenwerk, welches an der Wall Street vorerst die Sorgen über eine mögliche Überhitzung des KI-Marktes dämpfte. Laut dem Analysten Rolf Bulk von New Street Research sollte die Kombination aus robustem Nachfrageprofil und optimistischem Ausblick "höhere Gewinnerwartungen im gesamten Sektor" auslösen – von TSMC und SK Hynix über Samsung bis hin zu zahlreichen asiatischen Zulieferern.

    Auch Japans Halbleiterwerte schlossen sich der Rallye an: Renesas stieg um etwa 4 Prozent, der Ausrüster Tokyo Electron sprang um fast 6 Prozent und Lasertec gewann ebenfalls deutlich dazu. SoftBank schnellte um rund 7 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern hält zwar keine Nvidia-Aktien mehr, profitiert aber indirekt über seine Beteiligung an Arm sowie über große KI-Initiativen wie das riesige "Stargate"-Rechenzentrumsprojekt in den USA.

    Nvidia-Chef Jensen Huang betonte in der Telefonkonferenz, dass die Diskussionen über eine mögliche KI-Blase nicht zum aktuellen Bild passten: "Aus unserer Sicht sehen wir etwas völlig anderes".

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



