Silberpreis mit furiosem Comeback. Silber und Silberaktien vor Jahresendrallye?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Der Silberpreis stemmt sich gegen die Korrektur. Der knackige Preisanstieg auf über 52 US-Dollar könnte nun sogar die Initialzündung für die Jahresendrallye sein. In den nächsten Tagen muss es Silber gelingen, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten. Sollte das Unterfangen Erfolg haben, könnte das den einen oder anderen in Bedrängnis bringen, der jetzt noch auf eine veritable Korrektur des Edelmetalls setzt. Und sollte Silber gar das massive Widerstandscluster um 54,5 US-Dollar aufbrechen können, das aktuell noch von einem Doppeltop dominiert wird, stünde einer Jahresendrallye nicht mehr sonderlich viel im Wege.

Ist das der Startschuss für die Jahresendrallye bei Silber?

Zurückliegende Preisschwäche als Basis

Wie bereits im letzten Silber-Kommentar an dieser Stelle dargelegt, blieb das bullische Szenario für Silber trotz diverser Turbulenzen intakt. Erst ein Rücksetzer unter die 46 US-Dollar würde die Lage nachhaltig eintrüben. Ähnlich sieht die Situation bei Gold aus. Auch da blieb Rücksetzer innerhalb der Grenzen des bullischen Szenarios und war / ist somit als mittel- bis langfristige Chancen zu begreifen.

Bricht nun die Hölle los?

Die fundamentalen Aspekte sprechen weiterhin für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei Silber. Der US-Dollar schwächelt. So notiert der wichtige US-Dollar-Index unverändert unterhalb von 100 Punkten. Und auch vom Anleihemarkt gibt es keinen sonderlich starken Druck. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen verharren im Bereich von 4,1 Prozent. In den kommenden Tagen werden noch zahlreiche US-Daten erwartet. Diese werden vor dem Hintergrund der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt und dürften zudem für die eine oder andere Wendung sorgen. Besondere Stärke weisen aktuell auch die Aktien der Gold-Silberproduzenten auf. Damit stellen sie unverändert eine interessante Alternative zu den fragilen Tech-Werten dar. Auf diese wartet mit den heutigen Nvidia-Zahlen ohnehin noch eine spezielle Bewährungsprobe. Im Übrigen könnten die Nvidia-Daten auch Dax, S&P 500, Nasdaq 100 und andere Indizes zum Beben bringen. Zurück zu Barrick, Newmont & Co.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.

Beeindruckende Stärke der Produzentenaktien

Trotz heftiger Preisturbulenzen bei Gold und Silber verlief die Konsolidierung / die Korrektur bei einem Großteil der Produzentenaktien in geordneten Bahnen. Das könnte zum einen daran gelegen haben, dass die Markteure die Korrektur bei Gold und Silber eben als eine solche bewertet haben. Anders hätte es wohl ausgesehen, wenn das Thema obere Trendwende und damit ein potenzielles Ende der Rallye von Gold und Silber ins Spiel gekommen wäre. Zum anderen dürften aber auch die anhaltenden Übernahmespekulationen zur Stabilität beigetragen haben. Gestern wurde an dieser Stelle das Zusammengehen von Coeur Mining und New Gold thematisiert. Zu den Unternehmen, die bereits vor einigen Wochen aktiv wurde, gehört der kanadische Gold-Silber-Produzent Pan American Silver. Die Kanadier griffen bei MAG Silver zu und stärkten somit ihr Silbersegment. Zurück zu den Wurzeln könnte man meinen.

Der obere Chart verdeutlicht, dass auch Pan American Silver unmittelbar davor steht, die Rallye wieder aufzunehmen. Hierzu müssten „nur“ noch die Widerstände bei 40 US-Dollar und vor allem bei 42,6 US-Dollar aufgebrochen werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.