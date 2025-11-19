Stabilisierung - Alle Augen sind auf Nvidia gerichtet

Semiconductors - Leading Players





Wir betrachten heute





ALChip

AMD

ARM

Intel

Broadcom

Navitas

NVIDIA

Qualcomm

TSMC









Rentabilität

Eigenkapital Rendite





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215120-01.png









Brutto-Marge

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215218-02.png





Die Bruttomargen sind fast durch die Bank sehr sehr gut. Bei ARM sehen wir Brutto-Margen über 90%. Der Grund dafür liegt daran, dass das Geschäftsmodell darin besteht, dass sie Lizenzen für CPU-Design verkaufen und Royalties einsammeln.

Ganz unten – AL Chip mit aktuell 19.6%. Das ist wenig.









Netto-Margo

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215322-03.png





Auch wenn wir hier nur eine Branche betrachten, sind die Nettomargen weit verteilt.

Ganz vorne NVIDIA – 55.9% ein unglaublicher Wert für eine Nettorendite. Darauf folgen TSMC (40.5%), Major Power (29.4%), Qualcomm (26%), ON-Semi (22.2%), ARM (19.7%), Broadcom (11.4%). Eher schwach AMD (6.4%) und negativ Intel, Navitas und Marvell.









Revenue Growth





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215416-04.png









Betrachten wir das historische Umsatzwachstum so stechen drei Firmen heraus. Navitas, NVIDIA und ALChip. Während ALChip und Navitas absolut eher kleinere Player sind – und deshalb einfacher hohe prozentuale Steigerungen erreicht, ist NVIDIA eine sehr große Firma – mit absolut beeindruckendem Umsatzwachstum.

Die anderen sehen eher flach aus, aber auch hier sehen wir Werte, die in allen anderen Branchen Begeisterung auslösen würden. AMD (600 %), ARM (200%), Broadcom (390%), Major Power (400%), TSMC (300%), Qualcomm (165 %). Einzig Intel ist im Rückwärtsgang (90%) im Vergleich zu 2016.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215457-05.png









Schauen wir nun auf die Analysten-Erwartungen für den Umsatz sehen wir wieder NVIDIA ganz vorn. Selbst im Vergleich zum schon sehr erfolgreichen 2024 erwarten die Analysten einen weiteren Anstieg um 580%. Diese Erwartungen werden schwer zu schlagen sein.

Ebenfalls gute Prognosen haben ALChip (220%), AMD (220%), Broadcom (210%), ARM und Marvell. Keinen Anstieg (100%) erwarten die Analysten für ON und Intel.





Valuation

P/E current

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215559-06.png









Die P/E Verteilung schaut wild aus. Man sieht deutlich, bei Intel läuft es nicht gut. Seit 2023 sind die Gewinne abgestürzt und 2024 sogar in die Verlustzone angerutscht.

Vergleichsweise niedrig bewertet erscheint Qualcomm, ON und TSMC. Wobei TSMC in 2025 schon deutlich gestiegen ist.









Performance





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215719-07.png

Auf der mittleren Zeitachse (5 Jahre) sieht man den Erfolg des Sektors. NVIDIA (+1300%), Broadcom (310%), ALChip (510%), Major Power Tech (490%).









Dividend Yield





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251115215806-08.png





Die meisten Halbleiter-Produzenten sehen sich eher als „Wachstums“- denn als „Value“-Aktiern und zahlen wenig bis gar keine Dividende.





Summary

ALChip

ALChip hatte die geringste Bruttomarge. Auch die Nettomarge würde mit 12% in anderen Branchen für Freude sorgen. In diesem Feld steht ALChip damit am unteren Ende. Beim Umsatzwachstum sieht es dann besser aus. 1400% von 2016 bis 2024. Der drittbeste Wert und bis 2027 rechnen die Analysten noch einmal mit einer Verdopplung gegenüber 2024.





AMD

OpenAI unterstützt AMD. Das ist sinnvoll, um die Abhängigkeit von quasi-Monopol Lieferant NVIDIA zu reduzieren. Im letzten EarningsCall war Lisa Su sehr optimistisch bezüglich der Umsatzerwartungen. Aber die Bewertung nach P/E von AMD ist heute schon deutlich höher als die von NVIDIA. Das wäre mir im Moment zu viel für einen Kauf





ARM

Durch ihr Geschäftsmodell haben sie hohe Renditen, aber leider auch ein schwaches Wachstum. Ich kann nicht einschätzen wie das weitergeht, aber niemand zahlt gern Lizenzgebühren, also werden die anderen Unternehmen vermutlich fleissig daran arbeiten, aus dieser Nummer rauszukommen. Und wie oben erwähnt, streitet Qualcomm ja bereits mit ARM. Ich denke, das ist nicht das Geschäftsmodell auf das ich setzen möchte.





Intel

War in den 1990’ern bis Mitte 2015 so dominant, dass sie niemand vorstellen konnte, dass da jemand vorbeiziehen konnte und jetzt musste sogar die Regierung einsteigen musste. Wenn es eine Chance für eine Turnaround Story gibt, dann bei Intel. Diese Hoffnungen hatten indes schon einige und gab es im Sommer bereits eine Erholungsralley. Da diese nur auf Hoffnungen und nicht auf Zahlen beruht, stellt sich die Frage, wann Intel liefern muss.





Broadcom

Analysten betonen bei der Bewertung oft die Integration von VmWare und die Partnerschaft mit OpenAI, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen [2].

Hat eine hohe und stabile Bruttomarge, die Nettomarge ist dagegen schwankend und weniger attraktiv – aktuell 12%. Broadcom hat ein hohe Verschulung, aktuell liegt D/E bei 102% und damit der mit Abstand höchste Wert im Feld.

In der Bewertung ist P/E auf 181% gestiegen – nachdem sie lange im Mittelfeld bei ca 30 gelegen haben.

Die Performance in den letzten 5 Jahren war großartig. Ich hab leider immer hinterher geschaut und fand sie immer zu teuer. So auch heute. Ich wird Broadcom wieder nicht kaufen.





Navitas

Noch nicht profitabel und es ist leider noch nicht klar abzusehen, wann sie profitabel werden. Ein Pluspunkt ist ihre Bilanz und dass sie schuldenfrei sind. Allerdings gibt es auch hier wieder einen Nachteil. Die Anzahl der outstanding shares ist seit October 2021 um 580% gewachsen. Sie „verdienen“ also Geld, indem sie Aktien verkaufen. Das kein ideales Geschäftsmodell.





NVIDIA

Ein großartiges Geschäftsmodell, beeindruckendes Wachstum und einen tollen Ausblick. Besser geht es nicht, könnte man sagen. Und ja, wer dabei ist, sollte die Fahrt genießen. Allerdings wenn ich diese Erwartungen sehe und denke, dass das ja im Kurs eingepreist ist: ‚Wie sollen sie denn diese Erwartungen noch schlagen können?‘

Schaut man bei Seeking Alpha in die Analysen, so sind die meisten Reviews noch „buy“ – einige „hold“ und nur sehr wenige „sell“.

Wenn alle optimistisch und gierig sind, werden sie alle irgendwann investiert sein und dann gehen die Käufer aus.





Qualcomm

RoE präsentiert sich sehr schwankend – aber auf hohem Niveau – 2024 bei 42%, bei einem RoE/RoA von 3.5. Wir sehen also einen hohen Fremdkapitalhebel. Das historische Umsatzwachstum war gut +65 % zwischen 2016 und 2024. In diesem herausragenden Feld ist das aber einer der hinteren Plätze.

Die Analysten bei Seeking Alpha blicken für Qualcomm sehr optimistisch in die Zukunft. Aber in einigen sehr ich da eher Hoffnung als konkrete Zahlen.









TSMC

Hat eine über Jahre stabile Eigenkapitalrendite von knapp 30% bei einem RoE/RoA von 2.2. Das historische Umsatzwachstum von 2016 bis 2024 von 300% ist sehr gut und die Analysten erwarten ein weiteres Wachstum bis 2027 von weiteren 188%.

Ausgehend von einem 92% Marktanteil bei den High-End Prozessoren ist es schwer noch Marktanteile zu gewinnen. TSMC kann nur wachsen, wenn der Gesamtmarkt wächst. Es werden aktuell viele Rechenzentren gebaut und Rechenzentren veralten sehr schnell. Es wird konstant hohe Investitionen brauchen und es wird jemand brauchen, der diese bezahlt.

Eine absolut großartige Firma, aber wenn diese Erwartungen im Kurs eingepreist sind, wie soll TSMC diese Erwartungen dann noch schlagen?

Außerdem werden durch das ‚Semiconductor-Re-shoring‘ mittelfristig gigantische Überkapazitäten entstehen und diese fallen natürlich primär den Foundries auf die Füße.





Letzte Gedanken

Die Königsklasse der Chip-Produzenten steht derzeit so im Rampenlicht, dass ich da tatsächlich im Moment keine (günstige) Kaufgelegenheit sehe.









References





[1]: https://www.nasdaq.com/articles/navitas-semiconductor-buy

[2]: https://seekingalpha.com/article/4826854-broadcom-decoding-i…

[3]: https://seekingalpha.com/article/4816730-arm-high-margins-hi…











