BVE fordert praxisnahe Anpassungen der EU-Entwaldungsverordnung und weiterhin die Verschiebung um 12 Monate (FOTO)
fordert anlÃ¤sslich der laufenden Beratungen Ã¼ber die Ã„nderung der
EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) eine praxisnahe Ãœberarbeitung der bestehenden
Regelungen.
Die EUDR trat am 29. Juni 2023 in Kraft, der Anwendungsbeginn ist derzeit auf
den 30. Dezember 2025 terminiert. Aktuell wird auf europÃ¤ische Ebene Ã¼ber eine
weitere Verschiebung des Anwendungsbeginns um ein weiteres Jahr diskutiert.
Deutschland hat dazu einen Ã„nderungsvorschlag vorgelegt. Die dÃ¤nische
RatsprÃ¤sidentschaft strebt in dieser Woche an, einen Kompromiss zu beschlieÃŸen.
Aus Sicht der ErnÃ¤hrungsindustrie ist der Ã„nderungsvorschlag Deutschlands
richtig und wichtig, die Anwendung der EUDR fÃ¼r alle Betreiber bis zum 30.
Dezember 2026 zu verschieben.
Die BVE warnt aber vor unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigen bÃ¼rokratischen Pflichten, die
insbesondere kleine und mittelstÃ¤ndische Unternehmen Ã¼berfordern wÃ¼rden: "Der
Schutz der WÃ¤lder ist ein wichtiges Ziel, das wir ausdrÃ¼cklich unterstÃ¼tzen.
Damit die EUDR aber ihre Wirkung entfalten kann, mÃ¼ssen die Regeln
praxistauglich sein. Unternehmen brauchen klare, realistische und verlÃ¤ssliche
Vorgaben", sagt BVE-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Kim Cheng. "Die von der EU-Kommission im
Oktober vorgelegten Vereinfachungen sollen den Verwaltungsaufwand verringern und
die Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung erleichtern. Beides muss man aus
Sicht der Wirtschaft als gescheitert ansehen."
FÃ¼nf zentrale Forderungen der BVE
Aus Sicht der BVE sind die von deutscher Seite vorgelegten Ã„nderungsvorschlÃ¤ge
notwendige Schritte in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend:
1. Realistischer Zeitplan fÃ¼r alle Unternehmen
Die Verschiebung des Geltungsbeginns der EUDR auf den 30. Dezember 2026 fÃ¼r alle
Betreiber ist zwingend erforderlich. Unterschiedliche Fristen und eine unklare
Ãœbergangsregelung wÃ¼rden zu erheblicher Unsicherheit fÃ¼hren und die
FunktionsfÃ¤higkeit bestehender Lieferketten gefÃ¤hrden. Ein einheitlicher
Anwendungszeitpunkt schafft VerlÃ¤sslichkeit.
2. Importer-only-Ansatz: Kein zusÃ¤tzlicher bÃ¼rokratischer Aufwand
Eine spÃ¼rbare Entlastung der nachgelagerten Lieferkette ist notwendig. Dies muss
durch einen Importer-only-Ansatz und/oder die Herausnahme verarbeiteter Produkte
aus der EUDR erreicht werden. Der "Importer-only-Ansatz" bedeutet: Nur Importe
EUDR-relevanter Produkte in den Binnenmarkt sowie Produkte, die innerhalb der EU
hergestellt und erstmals auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, sollten
Sorgfaltspflichten auslÃ¶sen (Erstinverkehrbringer).
Damit verbunden sein muss der Wegfall der Pflicht zur Sammlung und Weitergabe
