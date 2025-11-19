BVE fordert praxisnahe Anpassungen der EU-Entwaldungsverordnung und weiterhin die Verschiebung um 12 Monate (FOTO)

Berlin (ots) - Die Bundesvereinigung der Deutschen ErnÃ¤hrungsindustrie (BVE)

fordert anlÃ¤sslich der laufenden Beratungen Ã¼ber die Ã„nderung der

EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) eine praxisnahe Ãœberarbeitung der bestehenden

Regelungen.



Die EUDR trat am 29. Juni 2023 in Kraft, der Anwendungsbeginn ist derzeit auf

den 30. Dezember 2025 terminiert. Aktuell wird auf europÃ¤ische Ebene Ã¼ber eine

weitere Verschiebung des Anwendungsbeginns um ein weiteres Jahr diskutiert.

Deutschland hat dazu einen Ã„nderungsvorschlag vorgelegt. Die dÃ¤nische

RatsprÃ¤sidentschaft strebt in dieser Woche an, einen Kompromiss zu beschlieÃŸen.

Aus Sicht der ErnÃ¤hrungsindustrie ist der Ã„nderungsvorschlag Deutschlands

richtig und wichtig, die Anwendung der EUDR fÃ¼r alle Betreiber bis zum 30.

Dezember 2026 zu verschieben.







insbesondere kleine und mittelstÃ¤ndische Unternehmen Ã¼berfordern wÃ¼rden: "Der

Schutz der WÃ¤lder ist ein wichtiges Ziel, das wir ausdrÃ¼cklich unterstÃ¼tzen.

Damit die EUDR aber ihre Wirkung entfalten kann, mÃ¼ssen die Regeln

praxistauglich sein. Unternehmen brauchen klare, realistische und verlÃ¤ssliche

Vorgaben", sagt BVE-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Kim Cheng. "Die von der EU-Kommission im

Oktober vorgelegten Vereinfachungen sollen den Verwaltungsaufwand verringern und

die Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung erleichtern. Beides muss man aus

Sicht der Wirtschaft als gescheitert ansehen."



FÃ¼nf zentrale Forderungen der BVE



Aus Sicht der BVE sind die von deutscher Seite vorgelegten Ã„nderungsvorschlÃ¤ge

notwendige Schritte in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend:



1. Realistischer Zeitplan fÃ¼r alle Unternehmen



Die Verschiebung des Geltungsbeginns der EUDR auf den 30. Dezember 2026 fÃ¼r alle

Betreiber ist zwingend erforderlich. Unterschiedliche Fristen und eine unklare

Ãœbergangsregelung wÃ¼rden zu erheblicher Unsicherheit fÃ¼hren und die

FunktionsfÃ¤higkeit bestehender Lieferketten gefÃ¤hrden. Ein einheitlicher

Anwendungszeitpunkt schafft VerlÃ¤sslichkeit.



2. Importer-only-Ansatz: Kein zusÃ¤tzlicher bÃ¼rokratischer Aufwand



Eine spÃ¼rbare Entlastung der nachgelagerten Lieferkette ist notwendig. Dies muss

durch einen Importer-only-Ansatz und/oder die Herausnahme verarbeiteter Produkte

aus der EUDR erreicht werden. Der "Importer-only-Ansatz" bedeutet: Nur Importe

EUDR-relevanter Produkte in den Binnenmarkt sowie Produkte, die innerhalb der EU

hergestellt und erstmals auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, sollten

Sorgfaltspflichten auslÃ¶sen (Erstinverkehrbringer).



Damit verbunden sein muss der Wegfall der Pflicht zur Sammlung und Weitergabe





