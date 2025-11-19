    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    BVE fordert praxisnahe Anpassungen der EU-Entwaldungsverordnung und weiterhin die Verschiebung um 12 Monate (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Bundesvereinigung der Deutschen ErnÃ¤hrungsindustrie (BVE)
    fordert anlÃ¤sslich der laufenden Beratungen Ã¼ber die Ã„nderung der
    EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) eine praxisnahe Ãœberarbeitung der bestehenden
    Regelungen.

    Die EUDR trat am 29. Juni 2023 in Kraft, der Anwendungsbeginn ist derzeit auf
    den 30. Dezember 2025 terminiert. Aktuell wird auf europÃ¤ische Ebene Ã¼ber eine
    weitere Verschiebung des Anwendungsbeginns um ein weiteres Jahr diskutiert.
    Deutschland hat dazu einen Ã„nderungsvorschlag vorgelegt. Die dÃ¤nische
    RatsprÃ¤sidentschaft strebt in dieser Woche an, einen Kompromiss zu beschlieÃŸen.
    Aus Sicht der ErnÃ¤hrungsindustrie ist der Ã„nderungsvorschlag Deutschlands
    richtig und wichtig, die Anwendung der EUDR fÃ¼r alle Betreiber bis zum 30.
    Dezember 2026 zu verschieben.

    Die BVE warnt aber vor unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigen bÃ¼rokratischen Pflichten, die
    insbesondere kleine und mittelstÃ¤ndische Unternehmen Ã¼berfordern wÃ¼rden: "Der
    Schutz der WÃ¤lder ist ein wichtiges Ziel, das wir ausdrÃ¼cklich unterstÃ¼tzen.
    Damit die EUDR aber ihre Wirkung entfalten kann, mÃ¼ssen die Regeln
    praxistauglich sein. Unternehmen brauchen klare, realistische und verlÃ¤ssliche
    Vorgaben", sagt BVE-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Kim Cheng. "Die von der EU-Kommission im
    Oktober vorgelegten Vereinfachungen sollen den Verwaltungsaufwand verringern und
    die Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung erleichtern. Beides muss man aus
    Sicht der Wirtschaft als gescheitert ansehen."

    FÃ¼nf zentrale Forderungen der BVE

    Aus Sicht der BVE sind die von deutscher Seite vorgelegten Ã„nderungsvorschlÃ¤ge
    notwendige Schritte in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend:

    1. Realistischer Zeitplan fÃ¼r alle Unternehmen

    Die Verschiebung des Geltungsbeginns der EUDR auf den 30. Dezember 2026 fÃ¼r alle
    Betreiber ist zwingend erforderlich. Unterschiedliche Fristen und eine unklare
    Ãœbergangsregelung wÃ¼rden zu erheblicher Unsicherheit fÃ¼hren und die
    FunktionsfÃ¤higkeit bestehender Lieferketten gefÃ¤hrden. Ein einheitlicher
    Anwendungszeitpunkt schafft VerlÃ¤sslichkeit.

    2. Importer-only-Ansatz: Kein zusÃ¤tzlicher bÃ¼rokratischer Aufwand

    Eine spÃ¼rbare Entlastung der nachgelagerten Lieferkette ist notwendig. Dies muss
    durch einen Importer-only-Ansatz und/oder die Herausnahme verarbeiteter Produkte
    aus der EUDR erreicht werden. Der "Importer-only-Ansatz" bedeutet: Nur Importe
    EUDR-relevanter Produkte in den Binnenmarkt sowie Produkte, die innerhalb der EU
    hergestellt und erstmals auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, sollten
    Sorgfaltspflichten auslÃ¶sen (Erstinverkehrbringer).

    Damit verbunden sein muss der Wegfall der Pflicht zur Sammlung und Weitergabe
