Nia Tero feiert den von Einheimischen geführten Sieg bei der Abgrenzung von Kaxuyana-Tunayana und weiteren Gebieten

SEATTLE, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Nia Tero, eine internationale Organisation, die sich ausschließlich auf die Unterstützung indigener Völker bei der Wahrung ihrer Heimat konzentriert, feiert mit den indigenen Völkern des Kaxuyana-Tunayana-Landes und anderer Territorien, die den Prozess der endgültigen Anerkennung formell abgeschlossen haben.

Die heutige Ankündigung führt zu einem stärkeren Schutz und einer größeren Selbstbestimmung für indigene Völker in 20 Gebieten, wobei vier indigene Gebiete im Amazonasgebiet mit einer Gesamtfläche von 2,4 Millionen Hektar endgültig abgegrenzt wurden.

Diese von der brasilianischen Regierung auf der COP30 angekündigte Entscheidung wird den ursprünglichen Völkern der folgenden Gebiete mehr Umweltschutz und Selbstbestimmung bieten: Kaxuyana-Tunayana, Uirapuru, Manoki und Estação Parecis indigenes Land. Die bei weitem umfangreichste davon ist die Landabgrenzung Kaxuyana-Tunayana, die sich über 2,1 Millionen Hektar erstreckt, was 88 Prozent der Gesamtfläche entspricht, die im Rahmen der heutigen Ankündigung abgegrenzt wurde.

Zusätzlich zu den indigenen Gebieten, die die letzte Phase der Anerkennung erreicht haben, hat die brasilianische Regierung den Anerkennungsprozess für 16 weitere indigene Gebiete vorangetrieben, so dass insgesamt 20 indigene Gebiete im Rahmen der COP30-Ankündigungen Fortschritte gemacht haben.

„Die ursprünglichen Völker, deren territoriale Ansprüche heute anerkannt wurden, haben einen Sieg für ihre Nachkommen, ihre Heimat und diese Welt errungen, die auf ein gesundes Amazonasgebiet angewiesen ist", sagte 'Aulani Wilhelm, CEO (Kanaka 'Ōiwi) von Nia Tero. Nia Tero ist eine internationale Organisation, deren einziges Ziel es ist, indigene Völker bei der Bewahrung ihrer Heimatländer zu unterstützen. „Ihr Selbstbestimmungsrecht und die Gesundheit dieser Gebiete gehen Hand in Hand. Mit Blick auf die auf der COP30 versammelte Weltgemeinschaft erinnern wir alle Parteien daran, dass jeder sinnvolle Weg zur Beendigung der Klimakrise indigene Völker als treibende Entscheidungsträger einbeziehen muss".

„Mit der Beschleunigung der Demarkation schafft die Regierung nach Jahrhunderten des Wartens Gerechtigkeit. Es ist kein Gefallen: Es ist die legitime Anerkennung von Land, das schon immer indigen war", sagte Nara Baré (Baré), Direktorin von Nia Tero, Brasilien.

„Die offizielle Anerkennung des Territoriums der Kaxuyana Tunayana ist eine Wiedergutmachung für die Verletzungen, die mein Volk, meine Verwandten, meine Familie, meine Großmutter Ayanaru, Großmutter Txurwara, meine Mutter Imeriki und mein Onkel Putú erlitten haben. Meine Generation ist fernab ihres ursprünglichen Territoriums geboren und aufgewachsen, aber mit jeder Insel, jedem Bach und jedem Wald in unserem Gebiet verbunden. Wir haben unter Unterdrückung, Unterlassung und Unrecht seitens des Staates gelitten, und die Anerkennung dieses Gebietes hat eine tiefe Bedeutung für die Rettung und Wiedergutmachung. Allerdings werden dadurch weder die vielen Leichen, die auf fremdem Boden begraben sind, noch die Zeit, die uns gestohlen wurde, wiederhergestellt. Aber es rettet unsere Würde inmitten von so viel Krieg, den wir ertragen haben. Es ist ein Schritt vorwärts für unsere Existenz in der Vielfalt, die wir als Yanas besitzen", sagte Angela Kaxuyana (Volk der Kahyana), indigene Anführerin bei AIKATUK und Vertreterin der Koordination indigener Organisationen des brasilianischen Amazonasgebietes.