Profis hochriskant positioniert – Fed könnte den Markt dann richtig zerlegen

Die Manager sind so stark in Aktien übergewichtet wie seit Monaten nicht mehr, die Erwartungen an ein "soft landing" der US-Wirtschaft steigen auf 53 Prozent und die globalen Wachstumsausblicke sind erstmals in diesem Jahr wieder positiv. Am gefährdetsten seien demnach Finanzwerte und Schwellenmärkte, falls die Fed entgegen den Hoffnungen keine Lockerung einleitet. Hartnett warnt: Die derzeitige Positionierung sei "ein Gegenwind, kein Rückenwind für Risikoanlagen".

Die November-Umfrage der Bank of America zeichnet ein Bild ungewöhnlich hoher Risikobereitschaft unter Fondsmanagern – und warnt zugleich vor einem empfindlichen Rückschlag, falls die Federal Reserve im Dezember keine Zinssenkung liefert. Der zusammengesetzte Sentiment-Index aus Cashquoten, Aktienallokation und Wachstumserwartungen erreichte den höchsten Stand seit Februar. Gleichzeitig fiel die durchschnittliche Cashquote auf 3,7 Prozent, ein Niveau, das seit 2002 in allen 20 Fällen zu fallenden Aktien und stärkeren Staatsanleihen in den folgenden Monaten geführt hat. Michael Hartnett, Chefstratege der Bank, spricht deshalb von einem klaren "Verkaufssignal".

Das größte Tail-Risiko bleibt aus Sicht der Befragten eine KI-Blase. Mehr als die Hälfte glaubt an einen Produktivitätsschub durch künstliche Intelligenz, zugleich sind netto 20 Prozent überzeugt, dass Hyperscaler zu viel investieren. Hartnett verweist darauf, dass Blasen erst platzen, wenn Zinsen wieder steigen – eine Gefahr, die Investoren für 2026 zunehmend einpreisen. Die Manager mahnen außerdem mögliche Inflationsüberraschungen und eine hawkischere Fed als zentrale Risiken an.

Auffällig ist die starke Verschiebung hin zu Gesundheitsaktien: Die Positionierung ist so bullish wie seit drei Jahren nicht mehr. Bestätigt wird dies durch die Erholung des Sektor-ETFs XLV, der seit seinem August-Tief wieder zulegt. Für Hartnett ist genau diese Überfüllung jedoch ein Signal für konträre Trades: Aus seiner Sicht wären Long-Positionen in britischen Aktien und im US-Einzelhandel attraktiv, während überlaufene Bereiche wie Gesundheitsaktien oder Schwellenländer eher gemieden werden sollten.

Erstmals seit zwei Jahrzehnten sagen die Fondsmanager zudem, dass Unternehmen "überinvestieren" – ein Hinweis auf wachsende Nervosität über die enormen KI-Ausgaben. Analysten betonen jedoch, dass diese Sorge stark technologiegetrieben ist: Die Nicht-Tech-Wirtschaft zeigt kaum Investitionsdynamik.

Die Umfrage wurde in der zweiten Novemberwoche unter 172 Managern mit 475 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen durchgeführt. Sie zeigt: Die Märkte setzen auf Perfektion – und jede Enttäuschung könnte schmerzhafte Korrekturen auslösen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





