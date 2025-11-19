AKTIE IM FOKUS 2
Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele
- Neue Ziele drücken Nokia-Aktien um bis zu 6,3%
- Kurs fiel auf 5,28 Euro, Neun-Jahres-Hoch verloren
- Fokus auf KI-Netzwerkinfrastruktur für Wachstum 2028
(neu: Kurs und mehr Details)
HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Neue mittelfristige Ziele von Nokia haben die Aktien des Netzwerkausrüsters am Mittwoch deutlich unter Druck gesetzt. Nach anfänglichen Kursgewinnen sackten sie am Nachmittag um bis zu 6,3 Prozent auf 5,28 Euro ab. Der zwischenzeitliche Kurssprung Ende Oktober nach dem Einstieg von KI-Chipriese Nvidia ist damit wieder dahin.
Vom damals erreichten Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro sind die Papiere mittlerweile um rund ein Fünftel zurückgefallen. Außerdem rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von etwa einem Viertel zu Buche.
Nokia habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion. Das Management strebe zwar Wachstum an, lege den Fokus aber auf die Erreichbarkeit der Ziele. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könne die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen, so Deshpande.
Der Netzwerkausrüster will sein Geschäft straffen und sich neben Mobilfunknetzen vor allem auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Dies soll in den kommenden Jahren zu einem prozentual zweistelligen Wachstum des operativen Gewinns führen, wie es auf dem Kapitalmarkttag hieß. 2028 soll der vergleichbare operative Jahresgewinn zwischen 2,7 und 3,2 Milliarden Euro liegen.
Dabei möchte Nokia auch auf die Technik von Nvidia setzen. Der US-Konzern hatte sich Ende Oktober mit einer Milliardeninvestition einen Anteil von knapp drei Prozent am Netzwerkausrüster gesichert. Schon damals kündigte Nokia an, mit dem Erlös unter anderem die Entwicklung von Netzwerktechnik für KI beschleunigen zu wollen./niw/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,39 % und einem Kurs von 5,358 auf Tradegate (19. November 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +28,27 %/+47,04 % bedeutet.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-30/germany-weighs-paying-deutsche-telekom-to-replace-huawei-gear
Deutschland erwägt, öffentliche Mittel einzusetzen, um die Deutsche Telekom und weitere Netzbetreiber für den Austausch bereits verbauter Huawei‑Ausrüstung zu entschädigen; die Gesamtkosten des Umstiegs werden von mit den Gesprächen vertrauten Personen auf über 2 Milliarden Euro geschätzt.
Was diskutiert wird
- Im Gespräch ist, Mittel aus Verteidigungs‑ oder Infrastrukturhaushalten zu nutzen, um die Entfernung von Huawei‑Technik zu erstatten; eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht und Details können sich ändern.
- De facto käme dies einer öffentlich finanzierten Modernisierung von Teilen der deutschen Netze gleich, nachdem Netzbetreiber den politisch geforderten Rückbau aus Sicherheitsgründen lange kritisiert hatten.
Kontext und Fristen
- Deutschland hat gestaffelte Vorgaben beschlossen: Chinesische Komponenten müssen bis Ende 2026 aus den 5G‑Kernnetzen und bis Ende 2029 aus Funkzugangs‑ und Transportnetzen entfernt werden, im Einklang mit EU‑Sicherheitsbedenken.
- Betreiber wie Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland hatten sich zuvor verpflichtet, ab Ende 2026 bei neuen 5G‑Rollouts auf Huawei und ZTE zu verzichten, als Teil der Regelungen zu Hochrisiko‑Anbietern.
Kosten und Brancheneffekte
- Der Austausch wird auf über 2 Milliarden Euro veranschlagt; staatliche Unterstützung würde die Capex‑Belastung der Carrier mindern und die Umsetzung beschleunigen können.
- Befürworter sehen darin die Chance, die digitale Investitionslücke zu schließen und den Umbau für eine breitere Netzerneuerung zu nutzen.
Status und Unsicherheiten
- Die Gespräche laufen; es gibt keine formell bestätigte Finanzierungszusage, und Betreiber äußern sich nicht im Detail zu etwaigen Kompensationsplänen.
- Sekundärberichte stützen die Darstellung, betonen aber ebenfalls, dass es sich um Erwägungen ohne finalen Beschluss handelt.
Auch ein sehr lesenswerter Artikel:
Hab in den letzten Post Stuss erzählt. Hatte keine Zeit mich in die NVIDIA Deal News einzulesen, hab angenommen es gehe beim Deal um Datacenter.
- massive Kosten, die GPUs sind grob 10-50 mal teurer als CPUs
- Nokia muss die eigene Software komplett überarbeiten, also nicht nur anpassen. Sondern für 5G/6G komplett neu programmieren