Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele

Vom damals erreichten Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro sind die Papiere mittlerweile um rund ein Fünftel zurückgefallen. Außerdem rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von etwa einem Viertel zu Buche.

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Neue mittelfristige Ziele von Nokia haben die Aktien des Netzwerkausrüsters am Mittwoch deutlich unter Druck gesetzt. Nach anfänglichen Kursgewinnen sackten sie am Nachmittag um bis zu 6,3 Prozent auf 5,28 Euro ab. Der zwischenzeitliche Kurssprung Ende Oktober nach dem Einstieg von KI-Chipriese Nvidia ist damit wieder dahin.

Nokia habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion. Das Management strebe zwar Wachstum an, lege den Fokus aber auf die Erreichbarkeit der Ziele. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könne die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen, so Deshpande.

Der Netzwerkausrüster will sein Geschäft straffen und sich neben Mobilfunknetzen vor allem auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Dies soll in den kommenden Jahren zu einem prozentual zweistelligen Wachstum des operativen Gewinns führen, wie es auf dem Kapitalmarkttag hieß. 2028 soll der vergleichbare operative Jahresgewinn zwischen 2,7 und 3,2 Milliarden Euro liegen.

Dabei möchte Nokia auch auf die Technik von Nvidia setzen. Der US-Konzern hatte sich Ende Oktober mit einer Milliardeninvestition einen Anteil von knapp drei Prozent am Netzwerkausrüster gesichert. Schon damals kündigte Nokia an, mit dem Erlös unter anderem die Entwicklung von Netzwerktechnik für KI beschleunigen zu wollen./niw/bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,39 % und einem Kurs von 5,358 auf Tradegate (19. November 2025, 14:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +28,27 %/+47,04 % bedeutet.



