Verosoft bringt mobiMentor AI auf den Markt, die erste agentenbasierte KI, die echte Wartungsarbeiten erledigt

MONTREAL, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Verosoft, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Asset Management-Lösungen (EAM) auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central, gab heute die Markteinführung von mobiMentor AI bekannt, dem ersten agentenbasierten KI-Ökosystem, das speziell dafür entwickelt wurde, echte Wartungsarbeiten zu erledigen und nicht nur Fragen zu beantworten.

Sprachgesteuerte Ausführung, intelligente Automatisierung und in der Wartung geschulte Agenten bringen ein neues Maß an Produktivität in die Industrie.

Wartungsteams sehen sich heute mit schrumpfenden Personalbeständen, einer zunehmenden Komplexität der Anlagen sowie dem wachsenden Druck konfrontiert, die Betriebszeit mit weniger Ressourcen zu verbessern. Ein Großteil des Tages wird immer noch mit Verwaltungsaufgaben verbracht. mobiMentor AI führt eine neue Technologiekategorie für den industriellen Sektor ein: KI, die im Namen des Nutzers tätig wird.

„Techniker verbringen viel zu viel Zeit damit, sich mit Systemen herumzuschlagen, statt Ausrüstung zu reparieren", sagte Alexis Turgeon, Innovationsdirektor bei Verosoft. „mobiMentor AI fungiert als einsatzfähiger Partner." Wenn ein Techniker sagt: „Schließe diesen Arbeitsauftrag" oder „Erstelle eine Arbeitsanforderung für diese Pumpe", führt das System es einfach aus. Es verwandelt natürliche Sprache in echte, abgeschlossene Arbeit. Das ist die Zukunft der Wartung, und sie bringt die Zeit dorthin zurück, wo sie gebraucht wird.

Agentenbasierte KI in der Werkstatt

Agentenbasierte KI übertrifft Chatbots, indem sie Systeme in die Lage versetzt, Aufgaben autonom auszuführen. mobiMentor AI wendet diese Fähigkeit direkt auf Wartungs- und Anlagenmanagement-Abläufe an und kombiniert fünf Kernfähigkeiten: