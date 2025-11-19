Verosoft bringt mobiMentor AI auf den Markt, die erste agentenbasierte KI, die echte Wartungsarbeiten erledigt
Sprachgesteuerte Ausführung, intelligente Automatisierung und in der Wartung geschulte Agenten bringen ein neues Maß an Produktivität in die Industrie.
MONTREAL, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Verosoft, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Asset Management-Lösungen (EAM) auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central, gab heute die Markteinführung von mobiMentor AI bekannt, dem ersten agentenbasierten KI-Ökosystem, das speziell dafür entwickelt wurde, echte Wartungsarbeiten zu erledigen und nicht nur Fragen zu beantworten.
Wartungsteams sehen sich heute mit schrumpfenden Personalbeständen, einer zunehmenden Komplexität der Anlagen sowie dem wachsenden Druck konfrontiert, die Betriebszeit mit weniger Ressourcen zu verbessern. Ein Großteil des Tages wird immer noch mit Verwaltungsaufgaben verbracht. mobiMentor AI führt eine neue Technologiekategorie für den industriellen Sektor ein: KI, die im Namen des Nutzers tätig wird.
„Techniker verbringen viel zu viel Zeit damit, sich mit Systemen herumzuschlagen, statt Ausrüstung zu reparieren", sagte Alexis Turgeon, Innovationsdirektor bei Verosoft. „mobiMentor AI fungiert als einsatzfähiger Partner." Wenn ein Techniker sagt: „Schließe diesen Arbeitsauftrag" oder „Erstelle eine Arbeitsanforderung für diese Pumpe", führt das System es einfach aus. Es verwandelt natürliche Sprache in echte, abgeschlossene Arbeit. Das ist die Zukunft der Wartung, und sie bringt die Zeit dorthin zurück, wo sie gebraucht wird.
Agentenbasierte KI in der Werkstatt
Agentenbasierte KI übertrifft Chatbots, indem sie Systeme in die Lage versetzt, Aufgaben autonom auszuführen. mobiMentor AI wendet diese Fähigkeit direkt auf Wartungs- und Anlagenmanagement-Abläufe an und kombiniert fünf Kernfähigkeiten:
-
KI, die Maßnahmen ergreift
Automatisiert Aktualisierungen, erzeugt Arbeitsaufträge, erstellt Berichte und erledigt Aufgaben direkt in TAG Mobi sowie Business Central.
-
KI, die Wartung versteht
Spezialisierte Agenten, die auf reale EAM- und Zuverlässigkeitsdaten geschult sind sowie kontextrelevante Erkenntnisse und Empfehlungen bieten.
-
KI, die sich in Echtzeit anpasst
Passt ihre Reaktionen auf der Grundlage von Anlagenhistorie, Zustand, Umgebung und betrieblichem Kontext an.
-
No-Code-Workflow-Automatisierung
Wartungsmanager können KI-gestützte Arbeitsabläufe ohne technische Kenntnisse erstellen sowie anpassen und so die kontinuierliche Verbesserung beschleunigen.
- Sprachgesteuerte Ausführung