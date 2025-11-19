Der Albtraum beginnt: Sell-off steht erst am Anfang, warnt ein Ökonom

Ein Haupttreiber sei die abrupte Neubewertung der Zinserwartungen in den USA. Anleger hatten über Monate damit gerechnet, dass die Fed im Dezember eine Entlastung einleiten würde. Doch der Offenmarktausschuss schlug zuletzt einen deutlich restriktiveren Ton an – auch weil dem FOMC wegen des US-Regierungsstillstands wichtige Wirtschaftsdaten fehlten.

Der globale Ausverkauf an den Finanzmärkten spitzt sich weiter zu: Aktienmärkte in Europa, den USA und Asien rutschen ab, der VIX springt deutlich an. Nach Einschätzung des Ökonomen Thierry Wizman von Macquarie ist die Nervosität nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückzuführen, sondern auf eine "tödliche Kombination aus falschen Nachrichten", wie Fortune ihn aus einer Mitteilung an Kunden zitiert.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung ist laut dem FedWatch-Tool der CME von 94 Prozent vor einem Monat auf nur noch knapp über 50 Prozent gefallen. Bleibt der Fed-Schritt aus, fehlen Haushalten vor Weihnachten finanzielle Erleichterungen, und Unternehmen würden keine günstigeren Kreditkosten sehen, die Investitionen anregen könnten. Auch politisch birgt ein Festhalten an den aktuellen Zinsen Konfliktpotenzial, da das Weiße Haus erneut die Unabhängigkeit der Fed hinterfragen könnte.

Hinzu kommen weltweit schwächere Konjunktursignale: "Zweitens gibt es immer mehr Anzeichen für ein verlangsamtes Wachstum in wichtigen Volkswirtschaften – Großbritannien, EU, China und Japan", schrieb Wizman. In Großbritannien stagniert die Wirtschaft, zugleich steigt der Druck auf Finanzministerin Rachel Reeves vor dem Haushaltsplan. Frankreich ringt mit einem hohen Defizit, und in Japan sorgen Forderungen nach einem großen Konjunkturpaket für Unsicherheit, nachdem das BIP zuletzt um 1,8 Prozent gefallen war.

Trotz der globalen Risiken habe der US-Dollar laut Wizman nur verhalten profitiert, erst in den letzten Tagen sei er wieder klarer als sicherer Hafen gefragt – stärker als Schweizer Franken oder Yen.

Auch die weitere Entwicklung hängt für Wizman an zusätzlichen Belastungsfaktoren. Erst wenn der US-Markt selbst deutlicher einbricht, könnte die Fed laut ihm ihre Haltung ändern: "Es ist schwer vorstellbar, dass sich die Schwäche des US-Dollars bis zum Jahresende fortsetzt, es sei denn, ein stärkerer Rückgang der US-Aktien veranlasst die Fed zu einer erneuten Kehrtwende und einer 'gemäßigten' Haltung."

Zu den nächsten Risiken zählen eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten. Besonders im Fokus steht der bevorstehende US-Arbeitsmarktbericht. Joe Brusuelas, Chefökonom von RSM, erwartet darin zwar einen Zuwachs von 50.000 Stellen, warnt aber vor Fehlinterpretationen. "Der Bericht wird zeigen, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in besser bezahlten Branchen zurückgegangen ist", schrieb er. Aufwärtskorrekturen für Juli und August könnten die Beschäftigung insgesamt zwar auf fast 100.000 Stellen erhöhen – doch paradoxerweise würde genau das die Spekulation auf eine Zinssenkung "wahrscheinlich weiter dämpfen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



