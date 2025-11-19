    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Starke Performance Heidelberg Materials Aktie legt zu - 19.11.2025

    Am 19.11.2025 ist die Heidelberg Materials Aktie, bisher, um +3,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.

    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

    Heidelberg Materials Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberg Materials Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,80 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Heidelberg Materials Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 215,65, mit einem Plus von +3,80 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Heidelberg Materials über einen Zuwachs von +0,48 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um +1,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Heidelberg Materials +74,48 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

    Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,00 %
    1 Monat +7,89 %
    3 Monate +0,48 %
    1 Jahr +75,10 %

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,38 Mrd.EUR € wert.

    Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Materials

    +2,55 %
    +0,78 %
    +7,40 %
    +0,10 %
    +74,97 %
    +300,35 %
    +246,57 %
    +179,97 %
    +1.073,14 %
